بلجيكا: المفوضة الأوروبية السابقة موغيريني ضمن 3 موقوفين بشبهات فساد

الشرطة البلجيكية،فيتو
احتجزت الشرطة البلجيكية ثلاثة أشخاص، اليوم الثلاثاء، عقب أن نفذت الشرطة عمليات بمقر دبلوماسي تابع للاتحاد الأوروبي في بروكسل وفي جامعة نخبة في بروج.

الشرطة البلجيكية تحتجز 3 أشخاص 

وقال مكتب الادعاء العام الأوروبي في بيان صحفي: إن خدمة العمل الخارجي الأوروبي وكلية أوروبا محور تحقيق بشأن احتيال محتمل له صلة بدورة تدريبية لدبلوماسيين، ممولة بأموال الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أنه تم تفتيش منازل المشتبه بهم أيضا.

خدمة العمل الخارجي الأوروبي

وكانت خدمة العمل الخارجي الأوروبي قد كلفت كلية أوروبا بتنفيذ برنامج تدريبي للدبلوماسيين المبتدئين بالاتحاد الأوروبي بعد تقديم العطاءات.

وقال مكتب الادعاء العام الأوروبي إن التحقيق المستمر يركز على ما إذا كانت الجامعة أو ممثلوها على علم بمعايير الاختيار مقدما، أو كانت على علم بأنها سوف تفوز بالمشروع قبل نشر إشعار العطاء.
وأضاف " هناك شكوك قوية" بأنه تم انتهاك القواعد المالية وتم تسريب معلومات سرية.

وأوضح مكتب الادعاء" التحقيقات جارية لتوضيح الحقائق وتقييم ما إذا كانت أي مخالفات جنائية تمت".

