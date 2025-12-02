ختام فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الإقليمي للتنمية المستدامة

18 حجم الخط

اختتمت فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الإقليمي للتنمية المستدامة Regional Sustainable Development Forum – RSD، والذى جاء بمشاركة من المسئولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء وممثلي المؤسسات المحلية والدولية المعنية بالتنمية المستدامة.

دعم جهود التنمية الشاملة

يهدف المنتدى إلى توفير منصة إقليمية مبتكرة لمناقشة مستقبل التنمية المستدامة، واستعراض أفضل الممارسات في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات، إلى جانب مناقشة أحدث التوجهات في تصميم وتنفيذ البرامج التنموية، وإبراز دور القطاع الخاص في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة في المنطقة.

وتضمن برنامج المنتدى مجموعة متنوعة من الفعاليات وورش العمل التطبيقية والجلسات الحوارية التي تجمع بين الخبراء وصنّاع القرار، وتركز على تعزيز مهارات القيادة المجتمعية، والابتكار البيئي، وريادة الأعمال الاجتماعية، إلى جانب فتح مساحات للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات.

أقيمت خلال فعاليات المنتدى جلستان نقاشيتان رئيسيتان تسلطان الضوء على أبرز أولويات التنمية المستدامة في المرحلة الراهنة، حيث تناقش الجلسة الأولى، بعنوان تعزيز القوة الوطنية من خلال تمكين الشباب وسبل دعم دور الشباب كقوة دافعة للتنمية وبناء المستقبل.

كما تناولت الجلسة الثانية، بعنوان "الاقتصاد الأخضر والابتكار البيئي"، آفاق التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودور الابتكار البيئي في مواجهة التحديات المناخية وتعزيز الاستدامة البيئية.

وشهد المنتدى حضور كل من: نانيس الناقوري، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية والطاقة بوزارة البيئة، وباسم عماد، المدير التنفيذي لاسباير ونانيس يسري، رئيس المنتدى الإقليمي للتنمية المستدامة بالإضافة الي حلمي أبو العيش الرئيس.

أكد باسم عماد أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة تعريف لمفهوم العمل المشترك، موضحا أن التكامل هو القوة الدافعة التي ستمكننا من الوصول إلى مستوى غير مسبوق من الابتكار والأفكار النوعية التي لم يسبق طرحها في مجال التنمية المستدامة.

فرصة لقادة التنمية

أشارت نانيس يسري إلى أهمية هذا الملتقى كونه "يمثل فرصة حقيقية وضرورية لقادة التنمية في القطاعين العام والخاص، لتبادل الخبرات والتعبير بشفافية عن أبرز التحديات التي تواجههم، واستكشاف الفرص الهائلة المتاحة للنمو المستدام، مؤكدة أن الهدف الرئيسي هو فتح مساحات للحوار والتعاون المثمر بين صناع القرار، ورواد الأعمال، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، لضمان تعزيز التكامل الفعال بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للجميع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.