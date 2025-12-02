الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
اقتصاد

ختام فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الإقليمي للتنمية المستدامة

اختتمت فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الإقليمي للتنمية المستدامة Regional Sustainable Development Forum – RSD، والذى جاء بمشاركة من المسئولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء وممثلي المؤسسات المحلية والدولية المعنية بالتنمية المستدامة.

دعم جهود التنمية الشاملة 

يهدف المنتدى إلى توفير منصة إقليمية مبتكرة لمناقشة مستقبل التنمية المستدامة، واستعراض أفضل الممارسات في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات، إلى جانب مناقشة أحدث التوجهات في تصميم وتنفيذ البرامج التنموية، وإبراز دور القطاع الخاص في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة في المنطقة.

وتضمن برنامج المنتدى مجموعة متنوعة من الفعاليات وورش العمل التطبيقية والجلسات الحوارية التي تجمع بين الخبراء وصنّاع القرار، وتركز على تعزيز مهارات القيادة المجتمعية، والابتكار البيئي، وريادة الأعمال الاجتماعية، إلى جانب فتح مساحات للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات.

أقيمت خلال فعاليات المنتدى جلستان نقاشيتان رئيسيتان تسلطان الضوء على أبرز أولويات التنمية المستدامة في المرحلة الراهنة، حيث تناقش الجلسة الأولى، بعنوان تعزيز القوة الوطنية من خلال تمكين الشباب وسبل دعم دور الشباب كقوة دافعة للتنمية وبناء المستقبل.

كما تناولت الجلسة الثانية، بعنوان "الاقتصاد الأخضر والابتكار البيئي"، آفاق التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودور الابتكار البيئي في مواجهة التحديات المناخية وتعزيز الاستدامة البيئية.

وشهد المنتدى حضور كل من: نانيس الناقوري، رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية والطاقة بوزارة البيئة، وباسم عماد، المدير التنفيذي لاسباير ونانيس يسري، رئيس المنتدى الإقليمي للتنمية المستدامة بالإضافة الي حلمي أبو العيش الرئيس.

أكد  باسم عماد أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة تعريف لمفهوم العمل المشترك، موضحا أن التكامل هو القوة الدافعة التي ستمكننا من الوصول إلى مستوى غير مسبوق من الابتكار والأفكار النوعية التي لم يسبق طرحها في مجال التنمية المستدامة. 

فرصة لقادة التنمية 

إيتيدا توقع مذكرة تفاهم لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتقديم حلول التكنولوجيا المتقدمة

إيتيدا تنظم الملتقى التوظيفي الثامن عشر بمركز إبداع مصر الرقمية ببني سويف

أشارت نانيس يسري  إلى أهمية هذا الملتقى كونه "يمثل فرصة حقيقية وضرورية لقادة التنمية في القطاعين العام والخاص، لتبادل الخبرات والتعبير بشفافية عن أبرز التحديات التي تواجههم، واستكشاف الفرص الهائلة المتاحة للنمو المستدام، مؤكدة أن الهدف الرئيسي هو فتح مساحات للحوار والتعاون المثمر بين صناع القرار، ورواد الأعمال، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، لضمان تعزيز التكامل الفعال بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للجميع.

 

