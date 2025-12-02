الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
Disney+ تكشف عن بوستر مسلسل "Made in Korea" استعدادًا لطرحه في ديسمبر

كشف مسلسل “Made in Korea” الأصلي لمنصة Disney+ عن ملصق جديد ومثير، والذي يسلط الضوء على الشخصيات الرئيسية والدراما التي تدور أحداثها في سبعينيات القرن الماضي المضطربة.

وتدور قصة المسلسل حول شخصيتين محوريتين، بايك كي تاي الذي يجسده هيون بين، وهو رجل تحركه الطموحات الجامحة نحو الثروة والسلطة، والمدعي العام جانج جون يونج الذي يجسده جونج وو سونج، الذي يضحي بكل شيء في سبيل إيقافه. وتتقاطع مساراتهما في مواجهة حدث ضخم يقلب الموازين.

 

ويلتقط الملصق الجديد ببراعة التسلسل الهرمي القاسي للحقبة من خلال الحضور القوي لكل شخصية تظهر من بين الظلال، ويتصدر المشهد بايك كي تاي، وهو يبرز من دخان متصاعد، ليجسد طموحه القاسي كرجل يعامل حتى الأمة كسلعة قابلة للتداول.

من المقرر عرض مسلسل "Made in Korea" لأول مرة بحلقتين متتاليتين في 24 ديسمبر، يليهما حلقتان إضافيتان في 31 ديسمبر، على أن تطرح باقي الحلقات تباعًا بعد ذلك.

