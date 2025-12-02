متخصص في الشأن الأفريقي يكشف التطورات الميدانية في كردفان بين الجيش السوداني والدعم السريع

18 حجم الخط

كشف الدكتور رمضان قرني، الخبير المتخصص في الشأن الإفريقي، عن السيناريوهات العسكرية المحتملة لما بعد "هدنة" ميلشيا الدعم السريع، مشيرًا إلى أن إعلان الأخيرة عن هدنة من طرف واحد قبل نحو أسبوع لم يؤثر بشكل كبير على سير العمليات العسكرية.

وأوضح قرني لـ “فيتو” أن وتيرة العمليات القتالية ما تزال مستمرة، لا سيما في إقليم كردفان، وتحديدًا في منطقة مدينة بابنوسة الاستراتيجية، حيث تشهد المنطقة تطورات ميدانية متسارعة تشير إلى تصعيد متواصل.

وأضاف أن هذه المؤشرات تضع العديد من الاحتمالات المستقبلية على طاولة المفاوضات العسكرية، مشيرًا إلى أن الوضع يبقى معقدًا وغير ثابت في ظل استمرار العمليات العسكرية في مناطق أخرى من البلاد.

نجاح الجيش السوداني في استرداد بلدات مهمة في إقليم كردفان

أكد الدكتور رمضان قرني، الخبير المتخصص في الشأن الإفريقي، في تصريح له على أبرز التطورات الميدانية التي تشهدها الساحة السودانية، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية في مناطق مختلفة من البلاد تتواصل على الرغم من إعلان "الدعم السريع" هدنة من طرف واحد. وأوضح قرني أن التطورات الأخيرة تشير إلى تصعيد ميداني ملحوظ، على النحو التالي:

البيان الصادر عن القوات المسلحة السودانية، الذي أكد استهداف مدينة "بابنوسة" باستخدام الطائرات المسيرة والقصف المدفعي، في حين أكدت قوات "الدعم السريع" أنها تمكنت من السيطرة على الفرقة 22 مشاة في المدينة الواقعة بولاية غرب كردفان.

نجاح الجيش السوداني في استعادة بعض البلدات المهمة في إقليم كردفان من قبضة الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، خاصة في منطقة الدامرة غرب العباسية، بالإضافة إلى تمكن القوات السودانية من فرض سيطرتها الكاملة على منطقة "كرتالا" في ولاية جنوب كردفان.

بدء قوات الدعم السريع في حفر خندق حول مدينة مليط، الواقعة على بعد 65 كيلومترًا شمال مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، بالتزامن مع تنفيذ حملة أمنية واسعة داخل المدينة.

إعلان حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، المشرف على القوة المشتركة التي تضم فصائل من حركات دارفور المسلحة، عن تشكيل لجنة عليا للاستنفار والمقاومة الشعبية لمواجهة التحديات الأمنية المستمرة في الإقليم.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، ما يزيد من تعقيد الوضع الميداني في السودان ويعكس تباينًا في تقديرات القوة على الأرض بين مختلف الأطراف، مما يفتح المجال أمام فرضيات متعددة بشأن ما ستؤول إليه هذه المعركة في الفترة المقبلة.

إطالة أمد الحرب في السودان

وواصل الدكتور الخبير المتخصص في الشأن الإفريقي، حديثه قائلًا: "في ضوء التطورات العسكرية الحالية، من المرجح أن يستمر أمد الحرب في السودان، خاصة في ظل غياب أي إشارات تشير إلى وجود أفق سياسي قريب. وأوضح قرني أن هذه التوقعات تستند إلى عدد من المؤشرات الميدانية والسياسية التي تبرز الوضع المتأزم في البلاد، وهي كما يلي:

أولًا: تأكيد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، أن أي حل سياسي أو عسكري لا يتضمن تفكيك قوات الدعم السريع وتجريدها من السلاح لن يكون مقبولًا، وهو أمر ترفضه قوات الدعم السريع بطبيعة الحال، مما يزيد من تعقيد فرص التوصل إلى تسوية سياسية.

ثانيًا: إعلان الجيش السوداني عن حصر التعاون مع الأمم المتحدة وجميع وكالاتها العاملة في السودان في المجالات الإنسانية والتنموية والاجتماعية فقط، مما يعكس تقليص مساحة التعاون الدولي في مجالات أخرى قد تساعد في حل الأزمة.

ثالثًا: تجديد الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، دعمه للجيش السوداني، وقيام بزيارة رسمية للسودان مؤخرًا، في دلالة رمزية على تعزيز التعاون الأمني بين البلدين وتنسيق الجهود الإقليمية. هذه الزيارة تعكس دعمًا إقليميًا مستمرًا للجيش السوداني في وقت حساس.

رابعًا: قيام قوات الدعم السريع بتنفيذ أعمال تأهيل ورصف للطريق الحدودي بمدينة "أم دخن" بولاية وسط دارفور، وهو الطريق الذي يربط السودان بكل من تشاد وأفريقيا الوسطى. ويعد هذا الطريق ممرًا رئيسيًا لحركة النقل التجاري بين دارفور والدول المجاورة، بالإضافة إلى كونه قناة أساسية لضمان الإمدادات العسكرية واللوجستية لقوات الدعم السريع.

وأكد قرني أن هذه التطورات تشير إلى استمرار حالة الاستقطاب الحادة بين الأطراف المختلفة، مما يعزز احتمالات استمرار النزاع لفترة أطول، في غياب أي مبادرات فعّالة نحو التوصل إلى حل سياسي شامل يحقق الاستقرار للسودان."

