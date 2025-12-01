العربية للتصنيع توقع 7 اتفاقيات مع مجموعة أبوظبي للطيران (صور)

18 حجم الخط

شهد اللواء مهندس "مختار عبد اللطيف " رئيس الهيئة العربية للتصنيع والوزير"محمود الهاملي" رئيس مجموعة أبو ظبى للطيران والدكتور "ناصر حميد النعيمي "الأمين العام لمجلس توازن الإمارات توقيع 7 اتفاقيات مع مجموعة أبو ظبي للطيران والشركات التابعة لها.

جاء هذا في إطار فعاليات اليوم الأول للمشاركة المتميزة للهيئة العربية للتصنيع في النسخة الرابعة لمعرض إيديكس الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2025

إنتاج وتصنيع مختلف الصناعات الجوية

في هذا الإطار أعرب اللواء مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع عن تقديره للتعاون مع مجموعة أبو ظبي للطيران وتميزها في إنتاج وتصنيع مختلف الصناعات الجوية وأعمال الصيانة وعمرة المحركات وإنتاج قطع غيار هذه الصناعة الهامة في الصناعات الدفاعية.

وأوضح أن مجالات التعاون مع مجموعة طيران أبو ظبي تتضمن التصنيع المشترك للصناعات الجوية وتحقيق التكامل الصناعي والتسويقي والدعم الفني واللوجيستي وتصنيع قطع الغيار وأعمال الصيانة وعمرة المحركات بالإستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بمصانع الهيئة العربية للتصنيع ( الطائرات والمحركات وحلوان للصناعات المتطورة ) , وبالتعاون مع مجموعة طيران أبو ظبي والشركات التابعة لها (شركة ماكسموس للطيران- Global Aerospace Logistics , المركز العسكري المتقدم للصيانة والإصلاح والعمر ةAMMROC )

مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع

وقال إننا ننتطلع أن تكون مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع محورا لتعزيز أوجه التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع مجموعة طيران أبو ظبي، لتلبية كافة الاحتياجات المحلية وللدول الشقيقة والصديقة.

من جانبه , أشاد الوزير"محمود الهاملي" رئيس مجموعة أبو ظبى للطيران، بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات الإستراتيجية، مؤكدا على ترحيب مجموعة طيران أبو ظبي ودعمها لكل ما يدعم سبل التعاون بين البلدين وفتح آفاق الاستثمار وتبادل الخبرات والتكامل بين الجانبين، مشيرا إلى أن مجموعة طيران أبو ظبي لديها اشتراطات صارمة للجودة وهذا ما يتحقق في مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع.



وبدوره، أعرب الدكتور "ناصر حميد النعيمي "الأمين العام لمجلس توازن الإمارات،عن تقديره لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، ودورها التاريخي الرائد الذي نفخر به في الصناعة العربية في كافة مجالات الصناعات الدفاعية والمدنية، مشيدا بإستراتيجية العربية للتصنيع القائمة علي توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وزيادة نسب التصنيع المحلي.

كما أعرب وفد مجموعة أبوظبي للطيران خلال تفقدهم معروضات جناح الهيئة العربية للتصنيع عن اعجابهم بمدى تطور وتقدم المنتجات وتوافقها مع كافة الإستخدامات وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

