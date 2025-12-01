الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو
18 حجم الخط

شهد سعر الذهب في السعودية استقرارًا بحركة التعاملات اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025، بجميع الأعيرة. 

سعر الذهب في السعودية

وترصد “فيتو”  تفاصيل سعر الذهب في السعودية اليوم، حسب الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

512 ريالا للبيع

سعر الذهب عيار 21 في السعودية

448 ريالًا للبيع

سعر الذهب عيار 18 في السعودية

382 ريالا للبيع

أسعار الذهب واختلاف الأعيرة

تجدر الإشارة إلى أن  أسعار الذهب تختلف باختلاف الأعيرة، حيث يُعتبر عيار 24 الأكثر نقاءً والأعلى سعرًا، يليه عياري 22 و21، بينما يُعد عيار 18 الأقل نقاءً والأدنى سعرًا بين هذه الأعيرة، يُفضل المستثمرون والمشترون اختيار العيار المناسب بناءً على احتياجاتهم وميزانياتهم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الذهب في المملكة العربية اسعار الذهب فى المملكة العربية السعودية اسعار الذهب فى المملكة أسعار الذهب الذهب عيار 18 في السعودية

مواد متعلقة

آخر تطورات سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

ارتفاع سعر الذهب العالمي مع تنامي توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء

الأكثر قراءة

الدوري الإيطالي، كريمونيسي يتقدم على بولونيا 2-1 في الشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

أسفر عن استشهاد واصابة 3 رجال شرطة، تفاصيل اقتحام وكر تجارة المخدرات فى دشنا

أمطار ورياح وسحب منخفضة، حالة الطقس غدا الثلاثاء

حلمي طولان يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام الكويت في كأس العرب

تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

تعرف على نقاط صلاح، كاف يعلن نتائج تصويت أفضل لاعب في أفريقيا

تفاصيل طرح شقق مدينتي ضمن مبادرة بيتك في مصر

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الامتحان في المنام وعلاقته بعدم القدرة على حل المشكلات

الإفتاء توضح مدى صحة حج المرأة أثناء فترة العدة

هل يجوز الدعاء على النفس بالموت بعد فقدان الأبناء؟ أمين الفتوى يكشف مخالفة شرعية (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads