محامي رمضان صبحي: اللاعب حالته النفسية سيئة وهذه أسباب شكوى عمر هريدي للمحامين

كشف المستشار أشرف عبد العزيز، محامي لاعب الكرة رمضان صبحي، تفاصيل تقديمه شكوى رسمية أمام نقابة المحامين ضد المحامي عمر هريدي، ممثل الطرف الأول في قضية التزوير، بسبب ما وصفه بـ"مسلك غير مهني" و"تشويه السمعة دون سند قانوني".

وقال عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الصورة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “النهار”، إن ما قام به عمر هريدي يمثل خروجًا على قواعد أعراف المهنة وتجاوزًا لقانون المحاماة، خاصة بعد ذكر اتهامات خطيرة كالحديث عن الاتجار في البشر، وهو اتهام لم يرد مطلقًا في أمر الإحالة من النيابة العامة.

وأكد أنه فضّل اللجوء لنقابة المحامين "بيتنا جميعًا" بدلًا من إثارة القضية عبر وسائل التواصل أو تقديم بلاغ للنيابة، حفاظًا على هيبة المهنة واحترامًا لميثاق شرف المحاماة.

اتهامات لم ترد في قضية رمضان صبحي ومحاولة تشويه للموقف القانوني

وأوضح عبد العزيز أن حديث هريدي عن قضية رمضان صبحي في الإعلام، وإقحامه اتهامات غير موجودة، مثل وصف رمضان بأنه "تاجر في البشر"، ساهم في الإساءة المباشرة لسمعة موكله ومكانته، رغم أنه حضر أولى جلسات المحاكمة ويعلم جيدًا مضمون القضية.

وأضاف أن هذا التصرف يُعد مخالفة واضحة للمادتين 69 و70 من قانون المحاماة، مشيرًا إلى أن التحقيق في الشكوى أصبح الآن بيد نقابة المحامين للفصل فيها وفقًا للأصول المهنية.

تفاصيل المحاكمة والحالة النفسية لرمضان صبحي

وقال عبد العزيز إن جلسة الحكم في قضية التزوير محددة في 30 ديسمبر المقبل، موضحًا أن المحكمة لم تصدر قرارًا بحبس المتهم على ذمة القضية، بل هي الآن محجوزة للحكم فقط، وأن رمضان صبحي حاليًا في محبسه بالسجن وفقًا للإجراءات القانونية.

وتابع: " اللاعب حالته النفسية تعبانة، فهو شاب صغير ويعيش تجربة صعبة، وأتواصل معه إنسانيًا وبحكم مسؤوليتي كمحامٍ عنه".

محامي رمضان صبحي يوجه رسالة شكر لـ الأهلي وبيراميدز

ووجّه عبد العزيز شكرًا للنادي الأهلي ونادي بيراميدز، مؤكدًا أنهما يتابعان تطورات القضية بشكل مستمر احترامًا لتاريخ اللاعب وانتمائه، مشيرًا إلى هناك تنسيق قانوني يخص قضية المنشطات عبر محامين متخصصين.

وأكد في ختام حديثه: "نحترم القضاء المصري، ولا تعليق على قرار المحكمة، وننتظر حكم 30 ديسمبر بكل التزام وهدوء".

