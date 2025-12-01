وزير الأوقاف السابق مساعدًا لرئيس حزب حماة الوطن

18 حجم الخط

أصدر الفريق محمد عباس حلمي رئيس حزب حماة الوطن، قرارًا بتعيين وزير الأوقاف السابق الدكتور محمد مختار جمعة مساعدًا لرئيس الحزب لشئون تنمية الوعي المجتمعي.

الأمين العام للحزب بمحافظة المنوفية

كما أصدر رئيس الحزب قرارا، بتعيين النائب الدكتور شبل محمد عبد الغني ضحا قائمًا بأعمال الأمين العام للحزب بمحافظة المنوفية.

غرفة عمليات حزب حماة الوطن

وكانت غرفة عمليات حزب حماة الوطن، أعلنت متابعتها بقلق بالغ محاولات بعض الأطراف وعلى رأسها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية – المرشحين الخاسرين في المرحلة الأولى – العناصر الإثارية المحسوبة على جبهة المعارضة، تشويه صورة العملية الانتخابية عبر نشر معلومات مضللة وبث روايات لا تستند إلى حقائق على أرض الواقع، ونشر مقاطع فيديو قديمة.

وأكدت غرفة عمليات حزب حماة الوطن، رفضها محاولات التشويه والتحريض وبث الأكاذيب، وأن الجهات المشرفة على الانتخابات تواصل عملها بما يتوافق مع القوانين والمعايير المعتمدة دوليا، وتوفر أعلى درجات الشفافية والرقابة لضمان نزاهة التصويت وسلامة الإجراءات.

