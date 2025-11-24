رئيس حزب حماة الوطن يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

18 حجم الخط

أدلى الفريق محمد عباس حلمي، رئيس حزب حماة الوطن، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس.

تنظيم العملية الانتخابية

وأشاد رئيس حزب حماة الوطن، بجهود كافة الجهات المعنية في تنظيم العملية الانتخابية في المرحلة الثانية والتي تضم 13 محافظة، مشيرا إلى انتظام عمليات التصويت منذ فتح باب الاقتراع في تمام التاسعة صباح اليوم.

1000192325 1000192337 1000192311

وأكد الفريق محمد عباس حلمي، أن إقبال المواطنين على صناديق الاقتراح وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري، يؤكد الوعي الكامل بأهمية المشاركة في اختيار ممثليهم في مجلس النواب.

وشدد رئيس حزب حماة الوطن، على أهمية المشاركة الإيجابية من جانب المواطنين، لاسيما في ضوء حرص كافة مؤسسات الدولة على أن تخرج نتيجة الانتخابات بصورة نزيهة، تعبر عن إرادة المصريين واختياراتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.