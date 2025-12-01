تردد قناة الكاس القطرية الناقلة لمباريات بطولة كأس العرب

18 حجم الخط

يبحث عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي عن تردد قناة الكاس 1 الرياضية القطرية، كونها إحدى القنوات المجانية الناقلة لفعاليات بطولة كأس العرب، التي انطلقت اليوم الإثنين على الأراضي القطرية، لما تقدمه من تغطية شاملة وتنوع برامجها بين التحليل المباشر والاستوديوهات الحوارية، ولذلك يهتم المشاهد بمعرفة تردد قناة الكأس 1 الجديد.

تردد قناة الكاس القطرية الناقلة لمباريات كأس العرب 2025

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11919 ميجاهرتز.

الاستقطاب: أفقي «H».

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة الكأس 1 على العرب سات

كما يمكن للمشاهدين متابعة قناة الكأس 1 عبر القمر الصناعي عرب سات على التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12245 ميجاهرتز.

الاستقطاب: رأسي «V».

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD

خطوات ضبط تردد قناة الكأس 1 على الرسيفر

يمكن ضبط تردد قناة الكأس 1 على الرسيفر باتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى قائمة الإعدادات باستخدام الريموت كنترول.

- اختيار الضبط من الخيارات الظاهرة.

- تحديد خاصية البحث اليدوي أو إضافة التردد يدويا.

- اختيار القمر الصناعي المناسب سواء نايل سات أو عرب سات.

- إدخال تردد قناة الكأس 1 المتوفر مع الاستقطاب ومعدل الترميز.

- الضغط على زر البحث وانتظار ظهور القناة في قائمة القنوات.

- حفظ النتائج وإكمال ضبط القنوات الجديدة.

