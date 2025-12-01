الإثنين 01 ديسمبر 2025
توضيح هام من الكهرباء حول حقيقة اختلاف أسعار الشرائح باختلاف العدادات

أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن منظومة تحصيل العدادات موحدة على كافة العدادات سواء كانت عدادات ميكانيكىة قديمة أو عدادات مسبوقة الدفع.

حقيقة اختلاف شرائح الكهرباء باختلاف العدادات 

وأوضحت الشركة أن العدادات مسبوقة الدفع تعمل بسعر الشريحة المعلنة من قبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك سواء كان العداد قديم او مسبق دفع.

وأشارت الشركة إلي أنه تم تم توفير العديد من التطبيقات لتسهيل الحصول علي خدمات الكهرباء بما يوفر للمواطنين الرفاهية الكاملة وعدم الحاجة إلى النزول إلى شركات التوزيع.

وكانت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، أعلنت عن انتشار العديد من الحيل الإلكترونية الجديدة المزورة والتي تدعي تبعيتها لقطاع الكهرباء بهدف تحصيل رسوم من المواطنين.

وسائل الاحتيال الإلكتروني بقطاع الكهرباء

وأوضحت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء المواطنين إلى وجود رسائل نصية وروابط إلكترونية مزوّرة تنتحل اسم ” الخدمات الإلكترونية “ و”eservices “ وتدّعي وجود فواتير كهرباء متأخرة، وتطلب السداد عبر روابط غير رسمية.

وأوضحت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أنه رصدت خلال الساعات الماضية استخدام الروابط التالية في عمليات احتيال تحت أسماء: «eehc. gu. cc/eg، eehcdp.cc»، مؤكدة أن هذه الروابط غير تابعة للوزارة أو المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وتهدف إلى الإستيلاء على بيانات المواطنين وأموالهم بشكل غير قانوني.

وأوضحت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، أن الرابط  الرسمي الوحيد للمنصة هو وطالبت المواطنين عدم الضغط على أي روابط مجهولة تصل عبر الرسائل، وعدم إدخال أي بيانات شخصية أو مالية في هذه المواقع الوهمية، وحذف الرسالة والإبلاغ عنها فورًا.

