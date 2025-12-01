وفاة زعيم المعارضة في الكاميرون بعد أسابيع من احتجازه

18 حجم الخط

توفي زعيم المعارضة في الكاميرون أنيسيت إيكاني (74 عاما) بعد أسابيع من الاحتجاز، حسبما قال محاموه وعائلته اليوم الاثنين، وذكروا أنه كان يعاني من صعوبة في التنفس ولم يتلق رعاية لائقة.

اعتقال إيكاني

واعتقل إيكاني في أواخر أكتوبر 2025 ،بالإضافة إلى شخصيات بارزة أخرى من حزبه "الحركة الإفريقية من أجل الاستقلال الجديد والديمقراطية" مع تصاعد الاحتجاجات على مزاعم حدوث تلاعب في الانتخابات الرئاسية.

ووجهت للسياسي الكاميروني تهم التمرد، حسبما قال محاميه إيمانويل سيمه لوكالة "أسوشيتد برس" (أ ب).

وصرح سيمه بأن "السيد إيكاني كان يعاني من مرض خطير، وتم حرمانه من الرعاية الطبية الملائمة".

وأضاف: "لا نزال في حالة صدمة وحزن.. لم يرتكب إيكاني أي جريمة، لذلك نريد أن نعرف سبب اعتقاله وتركه في زنزانة سجن تابع لقوات الدرك شبه العسكرية".

وأكدت وزارة الدفاع الكاميرونية وفاة إيكاني، الاثنين، قائلة إنه توفي "في أعقاب مرضه"، وأضافت أنه تم فتح تحقيق في ظروف وفاته.

من جانبه، وصف حزب إيكاني وفاته في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "جريمة".

وكان إيكاني من بين شخصيات المعارضة التي اعترضت على نتيجة الانتخابات التي أجريت في 12 أكتوبر، وتم إعلان فوز الرئيس بول بيا، أكبر رئيس عمرا في العالم (92 عاما)، لتولي فترة رئاسية جديدة.

ويقول منافسه عيسى تشيروما باكاري: إنه هو الذي فاز في هذه الانتخابات ودعا الكاميرونيين إلى الاعتراض على النتيجة الرسمية.

