الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وفاة زعيم المعارضة في الكاميرون بعد أسابيع من احتجازه

زعيم المعارضة الكاميروني
زعيم المعارضة الكاميروني
18 حجم الخط

توفي زعيم المعارضة في الكاميرون أنيسيت إيكاني (74 عاما) بعد أسابيع من الاحتجاز، حسبما قال محاموه وعائلته اليوم الاثنين، وذكروا أنه كان يعاني من صعوبة في التنفس ولم يتلق رعاية لائقة.

اعتقال إيكاني

واعتقل إيكاني في أواخر أكتوبر 2025 ،بالإضافة إلى شخصيات بارزة أخرى من حزبه "الحركة الإفريقية من أجل الاستقلال الجديد والديمقراطية" مع تصاعد الاحتجاجات على مزاعم حدوث تلاعب في الانتخابات الرئاسية.

ووجهت للسياسي الكاميروني تهم التمرد، حسبما قال محاميه إيمانويل سيمه لوكالة "أسوشيتد برس" (أ ب).

وصرح سيمه بأن "السيد إيكاني كان يعاني من مرض خطير، وتم حرمانه من الرعاية الطبية الملائمة".

وأضاف: "لا نزال في حالة صدمة وحزن.. لم يرتكب إيكاني أي جريمة، لذلك نريد أن نعرف سبب اعتقاله وتركه في زنزانة سجن تابع لقوات الدرك شبه العسكرية".

وأكدت وزارة الدفاع الكاميرونية وفاة إيكاني، الاثنين، قائلة إنه توفي "في أعقاب مرضه"، وأضافت أنه تم فتح تحقيق في ظروف وفاته.

من جانبه، وصف حزب إيكاني وفاته في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "جريمة".

وكان إيكاني من بين شخصيات المعارضة التي اعترضت على نتيجة الانتخابات التي أجريت في 12 أكتوبر، وتم إعلان فوز الرئيس بول بيا، أكبر رئيس عمرا في العالم (92 عاما)، لتولي فترة رئاسية جديدة.

ويقول منافسه عيسى تشيروما باكاري: إنه هو الذي فاز في هذه الانتخابات ودعا الكاميرونيين إلى الاعتراض على النتيجة الرسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعتقال إيكاني الكاميرون زعيم المعارضة أنيسيت ايكاني

الأكثر قراءة

كأس مصر، الإسماعيلي يتعادل مع حرس الحدود 1/1 في الشوط الأول

أسفر عن استشهاد واصابة 3 رجال شرطة، تفاصيل اقتحام وكر تجارة المخدرات فى دشنا

الجامع الأموي في حلب وأسماؤه وسر بنائه

وزير العدل يشهد افتتاح المؤتمر الـ21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة

التشكيل الرسمي لمباراة قطر وفلسطين في كأس العرب

حميد الشاعري يهنئ مدين على أغنية بعد فراقك ويعلن التعاون معه في عمل جديد

استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابطين خلال حملة أمنية في قنا

التشكيل الرسمي لمباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الإنشاد الديني للنساء في حفلات الاختلاط؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الجامع الأموي في حلب وأسماؤه وسر بنائه

متى تكون زينة المرأة مباحة وما ضوابطها الشرعية ؟،أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads