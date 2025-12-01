انطلاق أعمال النسخة الـ4 من "Waha Connect" بمدينة السادات التكنولوجية

18 حجم الخط

أطلقت واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية اليوم النسخة الرابعة من فعالية "Waha Connect: Shaping the ICT Horizon" في المنطقة التكنولوجية بمدينة السادات، وسط حضور واسع تجاوز 250 من طلاب الجامعات إلى جانب ما يقرب من 60 شخصية رفيعة المستوى من قادة الصناعة، ومسؤولي الهيئات الحكومية، ورواد الأعمال، والمستثمرين، وخبراء التكنولوجيا والتحول الرقمي.

جسر مباشر بين المبدعين والمستثمرين

يهدف Waha Connect إلى بناء جسر مباشر بين المبدعين الشباب، والشركات الكبرى، والمستثمرين، ورواد الأعمال، وذلك إلى جانب إتاحة منصة حيوية لعرض أبرز المشروعات الابتكارية التي يقدمها طلاب الجامعات، بما يسهم في تحويل أفكارهم الواعدة إلى فرص مهنية واقعية.

أكد هاشم منسي، الرئيس التنفيذي لشركة واحات السيليكون، في كلمته خلال الافتتاح، أن النسخة الرابعة من "Waha Connect" تمثل خطوة جديدة في مسيرة الشركة نحو دعم الابتكار على مستوى الجمهورية، قائلًا: "من خلال Waha Connect على مدار العام الماضي، نجحنا في تحقيق رؤيتنا بربط الطلاب برواد الأعمال والمستثمرين وقادة التكنولوجيا، فلقد قدمنا منصة تجمع بين المشاريع المبتكرة والشركات الرائدة في القطاع، وبنينا جسرًا حقيقيًا بين الموهبة والفرصة، ويسعدنا أن نواصل هذه الرحلة اليوم من المنطقة التكنولوجية بمدينة السادات".



وأضاف أن واحات السيليكون، باعتبارها المشغّل الوطني لشبكة المناطق التكنولوجية، مستمرة في خلق بيئة مواتية للنمو، تفتح أبوابًا جديدة أمام الشباب، وتعزز التعاون بين الجامعات والشركات والهيئات الحكومية والمجتمع الاستثماري.

بناء مجتمع معرفي متقدم

كما شهدت الفعالية مجموعة من الجلسات والعروض التقديمية التي قدمها القادة والخبراء، تناولوا خلالها أحدث التوجهات في الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة

وتؤكد واحات السيليكون أن المنطقة التكنولوجية بمدينة السادات تظل مركزًا حيويًا لبناء مجتمع معرفي متطور، وداعمًا لاقتصاد يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

