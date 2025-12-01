مدرب المنتخب السعودي: بطولة كأس العرب مهمة لنا

18 حجم الخط

أكد الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، أهمية بطولة كأس العرب، التي ستنطلق اليوم الإثنين، وتستمر حتى يوم 18 من شهر ديسمبر الجاري.

ويستعد منتخب السعودية، لخوض أولى مبارياته بالبطولة أمام عمان ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة.

وقال رينارد بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "غدًا سوف نبدأ هذه المنافسة ضد منتخب عمان، وهو فريق جيدا ويمتلك مدربا مميزا، خاصة فيما يتعلق بالتنظيم الجيد والانتقال الجيد، علينا أن نعي ذلك جيدًا".



وأكمل: "نحن هُنا في كأس العرب، وكأس العالم باقي عليها 7 أشهر ولدينا وقت كافٍ، بطولة العرب مهمة لنا ولدينا 3 لاعبين يلعبون في أوروبا غير حاضرين، ودائمًا نحترم الجمهور السعودي ونتطلع لإسعادهم".

وواصل: "من المهم أن نلعب بشكل جيد في أول مباراتين حتى نصل المواجهة الثالثة بشكل مريح، ولكن حاليًا سنركز على مواجهة عمان".

وبسؤاله عن المنتخب الذي يتمنى مواجهته في بطولة كأس العالم، أجاب: "سنرى ماذا يحدث، ليست لدي أي تفضيلات أو تطلعات ربما من الجيد مواجهة فرنسا، علينا أن نستعد لهذه البطولة الصعبة".

وشدد: "قوانين التحكيم التي ستطبق في هذه البطولة سنرى وندرك معها أن الجميع يريد التطوير وسنتدرب عليها في هذه البطولة ومن المهم أن نختبر أمورًا جديدة في كرة القدم".

كما تحدث رينارد عن الحلول التي عمد إليها خلال هذه البطولة، قائلا: "متعب الحربي يُعاني من إصابة وليس من السهل اللعب في هذه الغيابات بالمركز، في بعض الأحيان علينا التأقلم مع مثل هذه الظروف والمدرب دوره إيجاد حلول واللعب بأفضل المُتاح".

وتابع: "الإعلام يريد أن يفهم كل شيء ويفسر كل شيء ولكن هذا صعب في كرة القدم، نحترم وسائل الإعلام ولا يمكن أن نرفض لهم أي طلب لكن لا يمكن لنا أن نعقد مؤتمر صحفي كل يوم.".

مباريات السعودية في كأس العرب

يذكر أن منتخب الأخضر السعودي، سيبدأ مشواره بالبطولة بمواجهة عمان غدا الثلاثاء، قبل أن يلتقي جزر القمر يوم 5 من شهر ديسمبر الجاري، على أن يختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة منتخب المغرب يوم 8 من الشهر ذاته.

