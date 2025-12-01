هيونداي إلنترا AD موديل 2026 تستقبل ديسمبر بتراجع في أسعار سيارتها

18 حجم الخط

تختتم سيارات هيونداي عام 2025، بتراجع في الأسعار على عكس ماجرت العادة في الأشهر السابقة، متأثرة باستقرار السوق المحلي وثبات سعر العملة، وشمل التراجع سيارات هيونداي إلنترا AD موديل 2026، وبلغ حجم التراجع نحو 46 ألف جنيه لبعض الفئات.

أسعار سيارات هيونداي إلنترا AD

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية لسيارات هيونداي كافة الموزعين والتجار بأسعار سيارات هيونداي الجديدة بعد التراجع خلال مطلع شهر ديسمبر الجاري.

ومن المقرر العمل بالأسعار الجديدة بداية من اليوم الاثنين، وهي:

يصل سعر الفئة الأولى نحو Baseline نحو 899 ألفا بدلا من 945 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الثانية Modern نحو 990 ألفا بدلا من مليون و30 ألفا

يصل سعر الفئة الثالثة Modern SUNROOF نحو 999 ألفا

يصل سعر الفئة الرابعة Topline نحو مليون و95 ألف جنيه بدلا من مليون و135 ألفا.

مواصفات سيارات هيونداي إلنترا AD

وحصلت سيارات هيونداي إلنترا AD على محرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 127.5 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 155 نيوتن متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

مواصفات الأمن والسلامة لسيارات هيونداي

فرامل مانعة للانغلاق

وتوزيع قوة للفرامل إلكترونيًا

وكاميرا للرؤية الخلفية

ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي

وجهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية

وحساس مطر اوتوماتيك

عدادات للتحكم بضغطة واحدة لفتح وغلق زجاج السائق

ومقاعد وعجلة قيادة وناقل حركة مكسو بالجلد

وعجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد

إمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات

وتكييف هواء أتوماتيك بتحكم ثنائي في درجة الحرارة

وشاحن USB

مع إمكانية طي المقاعد الخلفية 60:40.

شاشة وسائط 7 بوصات تعمل باللمس

وعدد 6 مكبرات صوتية مدعمة لأجهزة الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية أندرويد أوتو وآبل كار بلاي

مع عجلة قيادة متعددة المهام

ونظام Bluetooth® للهاتف.

مرايات كهربائية الضبط

ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا.

