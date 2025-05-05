الإثنين 05 مايو 2025
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اقتصاد

أسعار سيارات هيونداي إلنترا AD الجديدة في مايو 2025

سيارات
سيارات

سيارات هيونداي، شهدت أسعار سيارات هيونداي النترا AD موديل 2025، المصنعة  محليا، استقرارًا في الأسعار خلال شهر مايو الجاري، خلال مايو 2025 داخل المعارض المصرية.

 

أسعار سيارات هيونداي إلنترا AD الجديدة في مايو 2025  
 

ووفقًا لما نشره الوكيل المحلي للعلامة التجارية هيونداي أسعار السيارات خلال شهر مايو والتي لم تشهد أي تغير سعري  وأخطر بذلك أصحاب المعارض والتجار ونرصد في التقرير التالي  سعر السيارة: 
 

يصل سعر سمارت بسعر 990 ألف جنيه بنفس السعر السابق.
 

يصل سعر مودرن مليون و70 ألف جنيه بنفس السعر السابق.
 

يصل سعر توب لاين مليون و175 ألف جنيه بنفس السعر السابق.

 

مواصفات وسائل أمان لسيارات هيونداي النترا AD 
 

_مكابح مضادة للانغلاق
_ وتوزيع قوة المكابح إلكترونيًا
_وكاميرا للرؤية الخلفية
_ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي 
_وجهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية
_ وحساس مطر اوتوماتيك
_ بينما تضم التجهيزات الداخلية للسيارة عدادات للتحكم بضغطة واحدة لفتح وغلق زجاج السائق
_ ومقاعد  وعجلة قيادة وناقل حركة مكسو بالجلد
_وعجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد
_وإمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات
_وتكييف هواء أتوماتيك بتحكم ثنائي في درجة الحرارة،
_وشاحن USB، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية 60:40.
 

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