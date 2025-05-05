سيارات هيونداي، شهدت أسعار سيارات هيونداي النترا AD موديل 2025، المصنعة محليا، استقرارًا في الأسعار خلال شهر مايو الجاري، خلال مايو 2025 داخل المعارض المصرية.





أسعار سيارات هيونداي إلنترا AD الجديدة في مايو 2025



ووفقًا لما نشره الوكيل المحلي للعلامة التجارية هيونداي أسعار السيارات خلال شهر مايو والتي لم تشهد أي تغير سعري وأخطر بذلك أصحاب المعارض والتجار ونرصد في التقرير التالي سعر السيارة:



يصل سعر سمارت بسعر 990 ألف جنيه بنفس السعر السابق.



يصل سعر مودرن مليون و70 ألف جنيه بنفس السعر السابق.



يصل سعر توب لاين مليون و175 ألف جنيه بنفس السعر السابق.





مواصفات وسائل أمان لسيارات هيونداي النترا AD



_مكابح مضادة للانغلاق

_ وتوزيع قوة المكابح إلكترونيًا

_وكاميرا للرؤية الخلفية

_ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي

_وجهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية

_ وحساس مطر اوتوماتيك

_ بينما تضم التجهيزات الداخلية للسيارة عدادات للتحكم بضغطة واحدة لفتح وغلق زجاج السائق

_ ومقاعد وعجلة قيادة وناقل حركة مكسو بالجلد

_وعجلة قيادة قابلة للإمالة والامتداد

_وإمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات

_وتكييف هواء أتوماتيك بتحكم ثنائي في درجة الحرارة،

_وشاحن USB، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية 60:40.



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