أسعار ومواصفات سيارات هيونداي توسان 2026 خلال شهر نوفمبر

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية هيونداي في مصر، عن قيمة التخفيضات التي لحقت بأسعار سيارات هيونداي توسان موديل 2026 والتي بلغت نحو 100 ألف جنيه في السوق المحلية.



أسعار سيارات هيونداي توسان 2026

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية هيونداي كافة الموزعين والتجار بالاسعار الجديدة لسيارات هيونداي بعد التراجع وذلك خلال شهر نوفمبر وهي كالتالي:

حصلت سيارة هيونداي توسان NX4 FL علي قاعدة عجلات بطول 2.680 مم ووزن السيارة الفارغة الذي يصل إلى 1.466 كجم لطراز NX4 FL و1.476 كجم لطراز N Line، مع ارتفاع عن الأرض يبلغ 170 مم.

كما أن السيارة مزوَّدة بخزان وقود بسعة 54 لترا، مما يتيح مدى قيادة طويلًا، بالإضافة إلى ذلك، تقدم "هيونداي توسان NX4 FL "مساحة تخزين واسعة في صندوق الأمتعة تصل إلى 503 لترات، مما يجعلها مثالية للرحلات الطويلة والنقل اليومي.



زودت بمحرك 4 سلندر الأسطوانات بسعة 1.6 لتر مع تكنولوجيا التوربو GDI، يولد قوة تصل إلى 180 حصانًا عند 5.500 دورة في الدقيقة وعزم دوران أقصى يبلغ 265 نيوتن/ متر بين 1.500 و4.500 دورة في الدقيقة، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود لجميع الطرازات 6.1 كم/ لتر.



وتتميز السيارة هيونداى توسان NX4 FL بأعلى معايير الأمان منها، 6 وسائد هوائية (أمامية جانبية وستائرية)، ومكابح مضادة للانغلاق ونظام الاتزان الإلكتروني، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، وبرنامج التوازن عند المنحدرات ونظام المساعدة في ثبات المقطورة، ومكابح يد إلكترونية، وتعليق تلقائي لمكابح اليد الإلكترونية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات وتحذير انخفاض سائل تنظيف الزجاج ومصابيح ضباب خلفية، وجهاز تحذير المسافة الأمامية والخلفية وجهاز تحذير المسافة الجانبية، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، وكاميرا للرؤية الخلفية رؤية 360 لمحيط السيارة.

