الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار ومواصفات سيارات هيونداي توسان 2026 خلال شهر نوفمبر

هيونداي توسان 2026
هيونداي توسان 2026

كشف الوكيل المحلي للعلامة التجارية هيونداي في مصر، عن قيمة التخفيضات التي  لحقت بأسعار سيارات هيونداي توسان موديل 2026 والتي بلغت نحو 100 ألف جنيه  في السوق المحلية.
 

أسعار سيارات هيونداي توسان  2026

 

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية هيونداي كافة الموزعين والتجار بالاسعار الجديدة لسيارات هيونداي بعد التراجع وذلك خلال شهر نوفمبر وهي كالتالي:

حصلت سيارة هيونداي توسان NX4 FL علي  قاعدة عجلات بطول 2.680 مم ووزن السيارة الفارغة الذي يصل إلى 1.466 كجم لطراز NX4 FL و1.476 كجم لطراز N Line، مع ارتفاع عن الأرض يبلغ 170 مم.
كما أن السيارة مزوَّدة بخزان وقود بسعة 54 لترا، مما يتيح مدى قيادة طويلًا، بالإضافة إلى ذلك، تقدم "هيونداي توسان NX4 FL "مساحة تخزين واسعة في صندوق الأمتعة تصل إلى 503 لترات، مما يجعلها مثالية للرحلات الطويلة والنقل اليومي.
 

زودت بمحرك 4 سلندر  الأسطوانات بسعة 1.6 لتر مع تكنولوجيا التوربو GDI، يولد قوة تصل إلى 180 حصانًا عند 5.500 دورة في الدقيقة وعزم دوران أقصى يبلغ 265 نيوتن/ متر بين 1.500 و4.500 دورة في الدقيقة، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات، ويبلغ متوسط استهلاك الوقود لجميع الطرازات 6.1 كم/ لتر.
 

وتتميز السيارة هيونداى توسان NX4 FL بأعلى معايير الأمان منها، 6 وسائد هوائية (أمامية جانبية وستائرية)، ومكابح مضادة للانغلاق ونظام الاتزان الإلكتروني، وبرنامج التوازن عند المرتفعات، وبرنامج التوازن عند المنحدرات ونظام المساعدة في ثبات المقطورة، ومكابح يد إلكترونية، وتعليق تلقائي لمكابح اليد الإلكترونية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات وتحذير انخفاض سائل تنظيف الزجاج ومصابيح ضباب خلفية، وجهاز تحذير المسافة الأمامية والخلفية وجهاز تحذير المسافة الجانبية، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، وكاميرا للرؤية الخلفية رؤية 360 لمحيط السيارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار سيارات هيونداي اسعار سيارات الأسعار الجديدة استهلاك الوقود الوكيل المحلي للعلامة التجارية هيونداي توسان هيونداي توسان N

الأكثر قراءة

النواب يبدأ مناقشة قرض بـ4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد

"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بعد التعديل

ارتفاع كبير ومفاجئ في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأحد

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إلتشي في الدوري الإسباني

نقل الفنان حمدي الوزير للعناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية

مصر للطيران تطلق حملة دعائية دولية غير مسبوقة للترويج للمتحف المصري الكبير

بالصور، الداخلية تسقط عصابة بحوزتها 2.25 طن مخدرات قيمتها 150 مليون جنيه فى السويس

مجلس النواب يوافق على قرض جديد من ألمانيا

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن عمرو بن حرام تنبأ باستشهاده وكلمه الله بغير حجاب

ما حكم من فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة؟ الأزهر يجيب

إدمان الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، موضوع خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية