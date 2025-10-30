أسعار سيارات روكس 01 ROX

استعرض الوكيل المحلي لعلامة ROX، أسعار سيارات Rox في مصر، خلال فعاليات الدورة الثانية من معرض LDX، والذي يُقام خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 2 نوفمبر بسيارة ROX 01 بمشاركة مجموعة كبيرة من العلامات العالمية في عالم السيارات.

وأعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية قائمة أسعار السيارات الجديدة لسيارة ROX 01

موديل 2025 وهي:-

يصل سعر الفئة الـ 7 مقاعد بمبلغ 3,200,000 وفئة الـ 6 مقاعد 3,300,000 جنيه مصري



موديل 2026 يصل سعر الفئة الـ 7 مقاعد بمبلغ 3,500,000 وفئة الـ 6 مقاعد 3,585,000 جنيه مصري مع ضمان شامل لمدة 5 سنوات أو 150,000 كم وضمان البطارية لمدة 8 سنوات أو 240,000 كم.



وتميّز ROX من حيث الأداء والتكنولوجيا والتصميم. وإطلاق عرض التخفيض الحصري هو خطوة إضافية لتقريب العلامة أكثر من جمهورها، وتأكيد التزامنا بتقديم سيارات عالية الجودة وبأفضل قيمة ممكنة".

حصلت سيارات روكس على محركات الكهربائية بقوة إجمالية تبلغ 470 حصان وعزم دوران 740 نيوتن متر ويمكنها التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 5.5 ثانية وسرعة قصوى 190 كم في الساعة. كما يتصل بالمحركات الكهربائية محرك بنزين 1500 سي سي بقوة 154 حصان يوفر الطاقة للبطارية التي تأتي 56 كيلوواط في الساعة.

تعرف علي مدى وشحن روكس

ويمكن للسيارة قطع مسافة 235 كم على الكهرباء فقط. وتقطع بكل محركاتها مدى يبلغ 1115 كم كما يمكن شحن البطارية في 8.6 ساعة.



