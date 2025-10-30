الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار سيارات روكس 01 ROX

سيارات
سيارات

استعرض الوكيل المحلي لعلامة ROX، أسعار سيارات Rox في مصر، خلال  فعاليات الدورة الثانية من معرض  LDX، والذي يُقام خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 2 نوفمبر بسيارة ROX 01 بمشاركة مجموعة كبيرة من العلامات العالمية في عالم السيارات.

 

وأعلن الوكيل المحلي للعلامة التجارية قائمة أسعار السيارات  الجديدة لسيارة ROX 01  
موديل 2025  وهي:-

 

يصل سعر الفئة الـ 7 مقاعد بمبلغ 3,200,000 وفئة الـ 6 مقاعد 3,300,000 جنيه مصري 


موديل 2026  يصل سعر الفئة الـ 7 مقاعد بمبلغ 3,500,000 وفئة الـ 6 مقاعد 3,585,000 جنيه مصري مع ضمان شامل لمدة 5 سنوات أو 150,000 كم وضمان البطارية لمدة 8 سنوات أو 240,000 كم.


وتميّز ROX من حيث الأداء والتكنولوجيا والتصميم. وإطلاق عرض التخفيض الحصري هو خطوة إضافية لتقريب العلامة أكثر من جمهورها، وتأكيد التزامنا بتقديم سيارات عالية الجودة وبأفضل قيمة ممكنة".

 

حصلت سيارات روكس على محركات الكهربائية بقوة إجمالية تبلغ 470 حصان وعزم دوران 740 نيوتن متر ويمكنها التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 5.5 ثانية وسرعة قصوى 190 كم في الساعة. كما يتصل بالمحركات الكهربائية محرك بنزين 1500 سي سي بقوة 154 حصان يوفر الطاقة للبطارية التي تأتي 56 كيلوواط في الساعة.

تعرف علي مدى وشحن روكس
ويمكن للسيارة قطع مسافة 235 كم على الكهرباء فقط. وتقطع بكل محركاتها مدى يبلغ 1115 كم  كما يمكن شحن البطارية في 8.6 ساعة. 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار سيارات اسعار السيارات الجديدة اسعار السيارات السيارات الجديدة الوكيل المحلي للعلامة التجارية عالم السيارات

الأكثر قراءة

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الخميس

موعد بدء التوقيت الشتوي، لا تنسَ تأخير ساعتك 60 دقيقة

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 3

يانيك فيريرا يرفض حضور المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والبنك الأهلي، ما السبب؟

تفسير رؤية الكفيف في المنام وعلاقتها بالعصيان والتقصير في العبادة

ميليشيا الدعم السريع تعلن القبض على جزار الفاشر "أبو لولو"

ارتفاع الصويا وانخفاض الجلوتين والجلوتوفيد، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

أسعار سيارات روكس 01 ROX

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكفيف في المنام وعلاقتها بالعصيان والتقصير في العبادة

مفتي الجمهورية: الإلحاد والتطرف اللاديني خطران عظيمان يهددان الثوابت والقيم

لماذا تجرأ بعض الكافرين على الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية