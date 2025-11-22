طلاب معهد الكوزن في زيارة علمية لمركز بحوث وتطوير الفلزات (صور)

18 حجم الخط

نظم معهد الكوزن المصري الياباني - أحد مشروعات صندوق تطوير التعليم، زيارة علمية لطلابه إلى مركز بحوث وتطوير الفلزات، وذلك تحت رعاية الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، وبإشراف الدكتور أحمد البنداري، رئيس المعهد.

دمج الدراسة النظرية بالتجارب العملية

جاء ذلك في إطار تنفيذ سياسة صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والهادفة إلى دمج الدراسة النظرية بالتجارب العملية وإتاحة الفرص للطلاب لاكتساب الخبرات البحثية والعلمية داخل أبرز المراكز البحثية في مصر.

وجاءت الزيارة في إطار التعاون العلمي بين المعهد والمركز، والذي يترأسه الدكتور إبراهيم غياض، مدير المركز، حيث جرى تنسيق البرنامج العلمي للزيارة بالتعاون مع المتخصصين داخل الأقسام البحثية بالمركز.

وخلال الزيارة، استقبل الطلاب كل من الدكتور أسامة فؤاد، رئيس قسم مركبات وتكنولوجيا النانو، والدكتورة علياء سالم، أستاذ مساعد تكنولوجيا النانو، واستمع الطلاب إلى محاضرة علمية متميزة حول علوم وتقنيات النانو قدمها الدكتور أسامة فؤاد، أعقبها جولة علمية داخل عدد من الأقسام شملت، قسم تكنولوجيا ومركبات النانو، قسم تكنولوجيا البطاريات، بالإضافة إلى قسم الخدمات الفنية.

وتعرف الطلاب خلال الجولة على أحدث التقنيات التحليلية والتطبيقية بالمركز، وعلى مجالات الاستفادة منها في مشروعاتهم الدراسية والبحثية داخل المعهد، وقد رافق الطلاب خلال الزيارة كل من الدكتورة منى محمد، محاضر مقرر الكيمياء، والدكتورة نوران سلامة، محاضر مقرر علوم الأرض.

وقالت الدكتورو رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن تنظيم هذه الزيارة يأتي في إطار حرص الصندوق على توفير فرص تعليمية ثرية تربط بين الجانب النظري والتطبيق العملي، مؤكدة أن دعم مثل هذه الأنشطة يُسهم في إعداد خريج قادر على الابتكار والتفاعل مع التطور العلمي العالمي، موضحًة أن الشراكة مع مركز بحوث وتطوير الفلزات تمثل نموذجًا راقيًا للتكامل بين المؤسسات التعليمية والبحثية.

إتاحة فرصة للطلاب للتعرف على التطبيقات المرتبطة بدراستهم

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد البنداري إلى أن الزيارة أتاحت للطلاب فرصة مهمة للتعرف على تطبيقات عملية مرتبطة بدراستهم، مما يعزز استيعابهم للمفاهيم العلمية ويشجعهم على التوجه نحو البحث العلمي، مؤكدًا أن المعهد مستمر في تنظيم المزيد من الزيارات والبرامج العلمية التي تدعم بناء مهارات الطلاب وتوسع مداركهم.

وأعرب الطلاب عن إعجابهم بما شاهدوه من تجهيزات وتقنيات متقدمة داخل المركز، مؤكدين استفادتهم الكبيرة من هذه التجربة العلمية المتميزة.

