سكرتير عام الدقهلية يبحث ملفات تقنين أملاك الدولة

ترأس اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية اجتماعًا اليوم الإثنين بديوان عام المحافظة، لمناقشة ملفات تقنين أوضاع أملاك الدولة المسجلة على منظومة التقنين، والخاصة بالأراضي الواقعة داخل حدود العقود المسجلة بالجمعيات الزراعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة لملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وسرعة الانتهاء من ملفات التقنين، حرصا على مصالح المواطنين وتلبية متطلباتهم.

استعراض الموقف التنفيذي للملفات المسجلة

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للملفات المسجلة، ومراجعة إجراءات التقنين وفق القواعد المنظمة، ومناقشة التحديات القائمة وسبل تذليلها بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة بدقة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بمتابعة هذا الملف الحيوي باعتباره من أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الزراعة، مدير مديرية المساحة بالدقهلية، رئيس مركز ومدينة بلقاس، مدير عام المراقبة العامة للتنمية والتعاون بالحفير، رؤساء مجالس إدارات جمعيات (الأمل – الجهاد – أبو ماضي – العدالة – الأمان) أو المفوضين عنهم بموجب قرارات تفويض مجالس الإدارات، مندوب السجل العيني بالمنصورة، نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس، مندوب هيئة التعمير، مدير الأملاك ببلقاس، ورئيس الوحدة المحلية بقلابشو، وذلك لمتابعة الموقف الكامل لملفات التقنين داخل حدود العقود المسجلة بالجمعيات، واتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمالها بالشكل القانوني السليم.

