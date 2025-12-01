الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

سكرتير عام الدقهلية يبحث ملفات تقنين أملاك الدولة

اجتماع السكرتير العام
اجتماع السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، فيتو
18 حجم الخط

 ترأس اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية اجتماعًا اليوم الإثنين بديوان عام المحافظة، لمناقشة ملفات تقنين أوضاع أملاك الدولة المسجلة على منظومة التقنين، والخاصة بالأراضي الواقعة داخل حدود العقود المسجلة بالجمعيات الزراعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة لملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وسرعة الانتهاء من ملفات التقنين، حرصا على مصالح المواطنين وتلبية متطلباتهم.

 

استعراض الموقف التنفيذي للملفات المسجلة 

 وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للملفات المسجلة، ومراجعة إجراءات التقنين وفق القواعد المنظمة، ومناقشة التحديات القائمة وسبل تذليلها بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة بدقة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بمتابعة هذا الملف الحيوي باعتباره من أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

حضر الاجتماع وكيل وزارة الزراعة، مدير مديرية المساحة بالدقهلية، رئيس مركز ومدينة بلقاس، مدير عام المراقبة العامة للتنمية والتعاون بالحفير، رؤساء مجالس إدارات جمعيات (الأمل – الجهاد – أبو ماضي – العدالة – الأمان) أو المفوضين عنهم بموجب قرارات تفويض مجالس الإدارات، مندوب السجل العيني بالمنصورة، نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس، مندوب هيئة التعمير، مدير الأملاك ببلقاس، ورئيس الوحدة المحلية بقلابشو، وذلك لمتابعة الموقف الكامل لملفات التقنين داخل حدود العقود المسجلة بالجمعيات، واتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمالها بالشكل القانوني السليم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمعيات الزراعيه أراضى أملاك الدولة السكرتير العام بالدقهلية السكرتير العام لمحافظة الدقهلية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الوحدة المحلية بقلابشو المتابعة المستمرة ديوان عام المحافظة محافظ الدقهلية محافظة الدقهلية مصالح المواطنين

مواد متعلقة

أخطاء يقع فيها البعض عند العثور على طفل تائه، تعرف عليها

وزير الإنتاج الحربي: لأول مرة تجهيز مركبة خفيفة بالمدفع الثنائي المضاد للطائرات بعد تطويره

أشرف صبحي يتفقد المدينة الشبابية والرياضية بشرم الشيخ

اكتست ملامحها بالحزن وأعلنت تركها للقناة على الهواء، سر مغادرة رولا الخطيب المفاجئة للعربية (فيديو)

الأكثر قراءة

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب والقنوات الناقلة

مجرم حرب يلتمس العفو عن جرائمه

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بكأس مصر

السيسي يهنئ منتخب مصر للكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصة

تفاصيل استبدال "التوكتوك" بسيارات بديلة بالقاهرة

موعد مباراة تونس وسوريا في كأس العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر والقناة الناقلة

تفاصيل العطل الفني في بنك مصر

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "التميمي" طبيب فلسطيني عاش بالقاهرة وابتكر علاجا للدغات الأفاعي

36 عاما على رحيل عائشة عبد الرحمن أول معلمة بالأزهر.. سر اختيارها لقب "بنت الشاطئ"

السيدة نفيسة، من هي؟ ولماذا لُقبت بـ"نفيسة العلم"؟ في ذكرى مولد صاحبة المقام

المزيد
الجريدة الرسمية
ads