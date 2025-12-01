الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تفاصيل العطل الفني في بنك مصر

بنك مصر
بنك مصر
18 حجم الخط

 أعلن بنك مصر لعملائه أنه يوجد حاليًا عائق تقني يؤثر على تقديم بعض الخدمات.

وقال البنك في رسالة له: نعتذر عن هذا الأمر، ونعمل على معالجته في أسرع وقت لضمان عودة الخدمة بالشكل الأمثل.

ومن جانب آخر يبحث الكثير من عملاء بنك مصر عن المدة المحددة لسداد مديونيات في الشركات.

وأوضح مسئولو بنك مصر أنه يقدم مجموعة متنوعة من بطاقات فيزا الائتمانية للشركات (Classic -Platinum - Signature)، والتي يتم إصدارها من خلال برامج تمويلية مختلفة تناسب جميع أنواع الشركات، مع إتاحة أطول فترة سداد تصل إلى 56 يومًا وأقل حد أدنى للسداد 5% من قيمة الاستخدامات الشهرية، وإمكانية استخدام البطاقات داخل وخارج مصر وعبر الإنترنت.

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن كيفية استلام تجديدات بطاقات الخصم الفوري.

وأوضح مسئولو بنك مصر بأنه بالنسبة لبطاقات تجديدات الخصم الفوري فيتم استلام التجديدات على عنوان العميل من قبل شركة الشحن للبطاقة في آخر أسبوع من شهر انتهاء البطاقة الحالية.

 

إمكانية إصدار دفاتر شيكات على الحساب الإسلامي

 ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية إصدار دفاتر شيكات على الحساب الإسلامي.

وأوضح مسئولون ببنك مصر أنه يمكن  إصدار دفاتر الشيكات لسهولة التعامل على حساب العميل.

وتشمل قائمة الخدمات المقدمة في الحساب الإسلامي من بنك مصر ما يلي:

--إمكانية الاستعلام عن حسابات العميل وتنفيذ معظم معاملاته البنكية مجانًا من خلال خدمة الإنترنت البنكي.

2-إمكانية إصدار بطاقة خصم فوري على الحساب مجانا.

3-سهولة التعامل على الحساب على مدار الساعة 24/7 من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

4-إمكانية سداد الالتزامات المختلفة نيابة عنك في حالة وجود تعليمات مستديمة بذلك خصمًا من الحساب.

5-إمكانية تحويل المرتبات واستقبال وإرسال التحويلات على الحساب.

 ومن جانب آخر أكد بنك مصر أنه يمكن بالفعل سداد بطاقة الائتمان للعملاء عن طريق خدمات الإنترنت البنكي المتاح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بنك مصر العطل الفني بطاقات الخصم الفوري بطاقات الخصم بطاقة خصم فوري بطاقة الائتمان

الأكثر قراءة

تفاصيل العطل الفني في بنك مصر

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب والقنوات الناقلة

خبير قانون دولى: السلوك الاستفزازي المتعمد يكشف العقلية الإجرامية للاحتلال

بعد تطبيق الحجز الحصري، المواعيد الجديدة لزيارة قاعات المتحف المصري الكبير

موعد مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود في كأس مصر والقناة الناقلة

الإسماعيلي في مهمة صعبة أمام حرس الحدود بكأس مصر

بعد تطبيق الزيادة الجديدة، أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

إسرائيل تمنع 6 آلاف شاحنة مساعدات تابعة لـ الأونروا من دخول غزة

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عدد أهداف كأس العالم للناشئين قطر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بزيادة في الرزق

"اللهم أرحم من لا مأوى له"، كيف تحمي نفسك من برد الشتاء؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads