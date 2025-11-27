الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ما مدة صلاحية فيزا ماستر كارد بنك مصر؟

بنك مصر
بنك مصر
18 حجم الخط

يتساءل الكثير من عملاء بنك مصر عن مدة صلاحية فيزا ماستر كارد.

وأوضح مسئولو بنك مصر أن مدة صلاحية البطاقات خمس سنوات.

وتشمل قائمة المزايا التي تقدمها بطاقات فيزا وماستر كارد للخصم الفوري من بنك مصر ما يلي:

المزايا فيزا ماستر كارد بنك مصر:

يتم إصدار البطاقة من خلال فتح حساب جاري أو حساب توفير أو حساب يوم بيوم بفروع البنك.

تستخدم في عمليات السحب النقدي والمشتريات داخل وخارج مصر.

إمكانية ربط أكثر من حساب على البطاقة الواحدة حيث تتيح تلك الخاصية ربط عدة حسابات إضافية (جاري -توفير -شهادات....) وبحد أقصى 6 حسابات بخلاف الحساب الأساسي.

إمكانية قيام حامل البطاقة بإجراء التحويل بين الحسابات الخاصة به حسب رغبته وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر

الاستعلام عن أرصدة الحسابات المربوطة على البطاقة من خلال جميع آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر على مدار 24 ساعة يوميًا

عروض وتخفيضات في ارقي المراكز التجارية داخل وخارج مصر من خلال التطبيقات التالية: -

لبطاقات MasterCard   تطبيق MasterCard buy 1 get 1

لبطاقات Visa   تطبيق visa explore

الاستعلام عن أرصدة الحسابات المربوطة على البطاقة من خلال الاشتراك بخدمة البنك الفوري المجانية Online-Banking المتاحة بموقع البنك على شبكة الانترنت www.banquemisr.com/ar

ومن جانب آخر وقع بنك مصر أمس الأربعاء 26 نوفمبر 2025 تسهيلًا ائتمانيًا دوار مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليار جنيه بمدة تصل الي أربعة سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

آلات الصراف الآلي التحويل بين الحسابات بطاقات فيزا عمليات السحب النقدي فتح حساب جاري حساب يوم بيوم حساب توفير بنك مصر

مواد متعلقة

كل ما تريد معرفته عن مدد أذون الخزانة في بنك مصر

إتاحة ربط 6 حسابات على بطاقات بنك مصر، تعرف على التفاصيل

تعرف على قائمة خدمات الصراف الآلي في بنك القاهرة

تعرف على شروط التحويل من حساب لآخر داخل بنك مصر

البنك التجاري يعلن تخفيض هامش الربح على أسعار صرف العملات الأجنبية

كل ما تريد معرفته عن عدد المحافظ المالية للعملاء في البنوك

مزايا حساب تحويل الراتب للشركات في بنك مصر

تفاصيل وشروط فتح حساب جار جديد في بنك القاهرة

الأكثر قراءة

ما مدة صلاحية فيزا ماستر كارد بنك مصر؟

أمطار رعدية ورياح، حالة الطقس غدا الجمعة

أنظمة سداد شقق جنة مصر بالطرح الجديد

هل يسخر تركي آل الشيخ من الفنان شيكو؟

الصيادلة تكشف سبب أزمة نقص بنج الأسنان

شعبة السيارات تحذر: نقل المعارض خارج الكتل السكنية يهدد الصناعة ويرفع الأسعار

البرتغال بطلا لـ كأس العالم للناشئين بعد الفوز على النمسا بهدف نظيف (فيديو)

بث الرعب في قلوبهم بصوت من العالم الآخر، اختراق سيبراني يضرب إسرائيل بتكبيرات أبوعبيدة (فيديو)

خدمات

المزيد

ما مدة صلاحية فيزا ماستر كارد بنك مصر؟

67.39 جنيه، سعر الدينار الأردني في البنك المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

قانون الخدمة المدنية، كيف يطعن الموظف على عقوبات العمل؟

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية لدغة العقرب في المنام وعلاقتها بوجود أعداء يتربصون به

سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل في شهر جمادى الآخرة

هل يكفي الوضوء بعد الجنابة للصلاة؟ أمين الفتوى يوضح خطأ شائعا (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية