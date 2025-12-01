بعد تطبيق الزيادة الجديدة، أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

18 حجم الخط

بدأت اليوم الإثنين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف معاشات شهر ديسمبر 2025، من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) ومنافذ الصرف المختلفة، حيث يستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين.



صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

ووفرت الهيئة للتسهيل على المواطنين عدة قنوات لـ صرف المعاشات دون تكدس، منها ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك ومكاتب البريد، فروع البنوك ومكاتب البريد المصرى، المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

تطبيق الزيادة الجديدة

ويستفيد من صرف المعاشات أكثر من 11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، بعد تطبيق الزيادة الجديدة البالغة 15% وفقا لآخر زيادة تم تطبيقها في يوليو الماضي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

أماكن صرف معاشات شهر ديسمبر من بنك ناصر

وأشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن صرف المعاشات سيكون متاحًا من خلال فروع البنك المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 102 فرع، بجانب بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، حيث قام البنك مؤخرًا باستبدال هذه البطاقات ببطاقات ميزة لكافة عملاء البنك، والتي تتيح العديد من المزايا لحامليها منها إمكانية السحب النقدي والسداد الإلكتروني لمدفوعات العميل، سواء للجهات الحكومية أو في كافة التعاملات المالية الأخرى محليًّا، وذلك تعزيزًا لجهود الدولة في تحقيق الشمول المالي.

خطوات الاستعلام عن صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الضغط هــنــا.

الدخول بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

اختر “الاستعلام عن قيمة المعاش”.

إدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية.

اضغط على عرض التفاصيل.

جدول صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.

وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.



توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

ويأتي ذلك في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة التأمينية، واستكمالا لخطة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحسين قيم المعاشات سنويًا في ضوء قدراتها المالية.

