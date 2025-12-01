إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية فى بولاق الدكرور

الإثنين 01 ديسمبر 2025
نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بمنطقة  بولاق الدكرور دون وقوع أى إصابات.

حريق شقة بولاق الدكرور

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم  اخماد  الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

