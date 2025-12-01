موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

كأس العرب، يستهل منتخب قطر مشواره في بطولة كأس العرب 2025 بمواجهة فلسطين، اليوم الإثنين على أرضية ملعب البيت، في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لـ كأس العرب.

ويتواجد منتخبا قطر وفلسطين في المجموعة الأولى مع منتخبي تونس وسوريا، وتقام بطولة كأس العرب، في قطر خلال الفترة من الأول من ديسمبر حتى 18 من الشهر نفسه بمشاركة 16 منتخبًا.

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب



تنطلق صافرة مباراة قطر ضد فلسطين، اليوم الإثنين على أرضية ملعب البيت، في تمام الساعة 05:45 مساءً بتوقيت القاهرة وفلسطين، 06:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.​​

القنوات الناقلة لمباراة قطر وفلسطين اليوم في كأس العرب



من المنتظر أن تُنقل مباراة قطر أمام فلسطين في كأس العرب 2025 عبر قناة المفتوحة beIN Sports، وقناتي الكأس 1و2، إلى جانب أبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية.

إجمالي جوائز كأس العرب 2025

وزادت القيمة المالية الإجمالية لجوائز البطولة لتصل إلى 36.5 مليون دولار، أي بزيادة 11 مليون دولار تقريبا عن النسخة الماضية التي بلغ مجموع جوائزها 25.5 مليون دولار.

توزيع جوائز كأس العرب حسب المراكز

ويحصل الفائز ببطولة كأس العرب 2025 والمركز الأول على 7.1 مليون دولار، بزيادة أكثر من مليوني دولار عن جائزة بطل النسخة الماضية.



أما المركز الثاني فيحصل الفائز به على 4.2 مليون دولار، أي بزيادة 1.2 مليون دولار عن النسخة الماضية.



وينال صاحب المركز الثالث 2.8 مليون دولار، أي بزيادة نحو 800 ألف دولار عن ثالث الترتيب في نسخة 2021.

ولا يقتصر الأمر على المثلث الذهبي للبطولة، بل أن هناك جوائز أخرى يستفيد منها كل منتخب مشارك.



ويحصل صاحب المركز الرابع على 2.1 مليون دولار، بينما كان في السابق ينال 1.5 مليون دولار فقط.



كذلك هناك جائزة للتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة، لتصل إلى 1.07 مليون دولار، والتي كانت من قبل تصل إلى 750 ألف دولار فقط.

جائزة المشاركة في البطولة

يحصل كل منتخب يشارك فقط في البطولة على مبلغ 715 ألف دولار، أي بزيادة 215 ألف دولار عن النسخة الماضية.

ونجحت ستة منتخبات فقط في التتويج ببطولة كأس العرب منذ انطلاقها وجاء سجل الفائزين بكأس العرب عبر التاريخ كالتالي..



سجل الفائزين ببطولة كأس العرب عبر التاريخ



1963 : تونس البطل - سوريا الوصيف

1964: العراق البطل - ليبيا الوصيف

1966: العراق البطل - سوريا الوصيف

1985: العراق البطل - البحرين الوصيف

1988: العراق البطل - سوريا الوصيف

1992: مصر البطل - السعودية الوصيف

1998: السعودية البطل - قطر الوصيف

2002: السعودية البطل - البحرين الوصيف

2012: المغرب البطل- ليبيا الوصيف

2021: الجزائر البطل - تونس الوصيف



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.