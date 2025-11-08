ظاهرة فلكية نادرة، اقتران ثلاثى للقمر يزين سماء الغد

18 حجم الخط

أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى البحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن القمر غدا يشرق فى العاشرة مساء تقريبا مقترنا مع كوكب المشتري والمعروف بعملاق المجموعة الشمسية والنجم بولوكس Pollux ألمع نجم في برج التوأم/ الجوزاء، وهو الأخ التوأم للنجم كاستور في ظاهرة فلكية نادرة.



وقال أستاذ الفلك بالمعهد القومى البحوث الفلكية والجيوفيزياقية، إن هذا الاقتران الثلاثي الرائع يمكن رؤيته بالعين المجردة السليمة في السماء طوال الليل إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.



وبولوكس هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.

المريخ وعطارد وقلب العقرب



كما يتراءى كوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس) مقترنا مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) والنجم قلب العقرب (أنتاريس Antares) حيث يُرى هذا المشهد بالعين المجردة السليمة باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حتى بدء غروب المشهد سريعا في الـ 5:50 مساء.



ونجم قلب العقرب هو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته 10 أضعاف كتلة الشمس ويبعد عنا 600 سنة ضوئية.



