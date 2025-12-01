رئيس الاستشعار عن بعد: التكنولوجيا الجغرافية من أهم عناصر دعم التنمية بالدولة

18 حجم الخط

أكد الدكتور إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، التابعة لـوزارة التعليم العالي أن نظام التكنولوجيا الجغرافية أصبح من أهم عناصر دعم التنمية بالدولة المصرية.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها باحتفالية اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية الذي نظمته كلية الإنسانيات بـالجامعة المصرية الصينية.

وأضاف أبو المجد، أن هذه المعلومات التي يوفرها علم نظم المعلومات الجغرافية من شأنها دعم العديد من المجالات بالدولة.

مشروعات هيئة الاستشعار عن بعد

وذكر أن علم نظم المعلومات الجغرافية كان له فضل في العديد من المشروعات التي عملت عليها هيئة الاستشعار عن بعد، مثل أعمال توثيق مسار خروج سيدنا موسى من أرض مصر، إلى جانب تقديم معلومات اقتصادية هامة للحكومة مثل مشروعات زراعة الأشجار.

وكشف أبو المجد أن الهيئة قدمت خطة للتنمية السياحية المستدامة بمنطقة وادي الريان وبحيرة قارون بالفيوم، إلى جانب المساهمة في وضع الاستراتيجيات المختلفة للدولة.

وتابع قائلا، إن الأقمار الصناعية تساهم في توفير المعلومات التي يمكن البناء عليها في مختلف المجالات، وأن هيئة الاستشعار عن بعد تدعم الطلاب أيضا في مجال التدريب العملي.

وشهدت الاحتفالية باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية بالجامعة المصرية الصينية حضورًا كثيفا لما يقرب من 900 طالب من مختلف الجامعات المصرية، الحكومية والأهلية، من بينها جامعات القاهرة، عين شمس، حلوان، الإسكندرية، بني سويف، الإسماعيلية، بورسعيد، الزقازيق، سوهاج، وأسوان.

