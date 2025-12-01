الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الاستشعار عن بعد: التكنولوجيا الجغرافية من أهم عناصر دعم التنمية بالدولة

د. إسلام أبو المجد
د. إسلام أبو المجد رئيس هيئة الاستشعار عن بعد، فيتو
18 حجم الخط

أكد الدكتور إسلام أبو المجد، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، التابعة لـوزارة التعليم العالي أن نظام التكنولوجيا الجغرافية أصبح من أهم عناصر دعم التنمية بالدولة المصرية.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها باحتفالية اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية الذي نظمته كلية الإنسانيات بـالجامعة المصرية الصينية.

وأضاف أبو المجد، أن هذه المعلومات التي يوفرها علم نظم المعلومات الجغرافية من شأنها دعم العديد من المجالات بالدولة.

مشروعات هيئة الاستشعار عن بعد 

وذكر أن علم نظم المعلومات الجغرافية كان له فضل في العديد من المشروعات التي عملت عليها هيئة الاستشعار عن بعد، مثل أعمال  توثيق مسار خروج سيدنا موسى من أرض مصر، إلى جانب تقديم معلومات اقتصادية هامة للحكومة مثل مشروعات زراعة الأشجار. 

وكشف أبو المجد أن الهيئة قدمت خطة للتنمية السياحية المستدامة بمنطقة وادي الريان وبحيرة قارون بالفيوم، إلى جانب المساهمة في وضع الاستراتيجيات المختلفة للدولة. 

وتابع قائلا، إن الأقمار الصناعية تساهم في توفير المعلومات التي يمكن البناء عليها في مختلف المجالات، وأن هيئة الاستشعار عن بعد تدعم الطلاب أيضا في مجال التدريب العملي. 

وشهدت الاحتفالية باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية بالجامعة المصرية الصينية حضورًا كثيفا لما يقرب من 900 طالب من مختلف الجامعات المصرية، الحكومية والأهلية، من بينها جامعات القاهرة، عين شمس، حلوان، الإسكندرية، بني سويف، الإسماعيلية، بورسعيد، الزقازيق، سوهاج، وأسوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وزارة التعليم العالى التكنولوجيا الجغرافية نظم المعلومات الجغرافية الجامعة المصرية الصينية

مواد متعلقة

وزير التعليم العالي يطلق فعاليات "أسبوع البحث والابتكار" بين مصر والاتحاد الأوروبي

الجامعة المصرية الصينية تحتفل باليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية

محافظ الفيوم يفتتح موسم الصيد في بحيرة قارون غدا

حاسبات أسيوط تطرح برنامج "نظم المعلومات الحيوية" للعام الدراسي الجديد

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين

الدوري الإيطالي، نابولي يسقط روما على ملعبه بهدف ويتقاسم الصدارة مع ميلان

الهيئة الوطنية للانتخابات توضح موقف القوائم الانتخابية من قرارات إبطال بعض الدوائر

ترامب يكشف نتائج فحصه بالرنين المغناطيسي

كيف نظم الدستور اختصاص محكمة النقض للفصل في صحة عضوية النواب؟

تفاصيل طرح وحدات أبراج ماسبيرو بمبادرة بيتك في مصر

انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم وسط أزمة "السوق السوداء"

رئيس الاستشعار عن بعد: التكنولوجيا الجغرافية من أهم عناصر دعم التنمية بالدولة

خدمات

المزيد

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025

انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمدة اليوم وسط أزمة "السوق السوداء"

انخفاض يصل لـ 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

كيف نظم الدستور اختصاص محكمة النقض للفصل في صحة عضوية النواب؟

المزيد

انفوجراف

العراق يتصدر.. السجل الذهبي للمنتخبات المتوجة ببطولة كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية