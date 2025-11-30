الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الوطنية للانتخابات: بدء التصويت في نيوزيلندا بجولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات النواب

الهيئة الوطنبة للانتخابات
الهيئة الوطنبة للانتخابات
18 حجم الخط

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن بدء عملية التصويت في الخارج  بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وذلك مع فتح أولى لجان الاقتراع أمام المصريين في نيوزيلندا، نظرًا لفارق التوقيت.

 

الهيئة الوطنية للانتخابات: بدء التصويت في دولة نيوزيلندا بجولة الإعادة في انتخابات النواب 

 

وقال بنداري إن لجنة نيوزيلندا كانت أول لجنة انتخابية تفتح أبوابها للمصريين بالخارج، لتبدأ معها الجولة الثانية من مشاركات المصريين خارج البلاد في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن عمليات التصويت تسير بكامل الانضباط والإجراءات المنظمة وفق الضوابط التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أن الهيئة تابعت لحظة بلحظة بدء عمل اللجان في الخارج، مؤكدًا أن سفارات وقنصليات مصر في الدول المختلفة اتخذت جميع الاستعدادات اللوجستية والفنية لضمان سير عملية الاقتراع بسهولة ويسر، مع توفير الدعم الكامل للناخبين.

وشدد بنداري على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلتزم بتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، مؤكدًا أن عملية التصويت ستتواصل تباعًا في باقي الدول مع فتح أبواب البعثات الدبلوماسية حسب توقيت كل دولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات البعثات الدبلوماسية التصويت في الخارج الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار احمد بنداري

الأكثر قراءة

الدوري الإسباني، تعادل سلبي بين إشبيلية وريال بيتيس في الشوط الأول

توقف مباراة إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني بسبب شغب الجماهير

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين

الدوري الإسباني، جيرونا يتقدم على ريال مدريد بهدف أوناحي بالشوط الأول

تحت أنظار محمد صلاح، ليفربول يفوز على وست هام بثنائية (فيديو)

تفاصيل جديدة في واقعة إطلاق رئيس محكمة بالاسكندرية النار على نفسه

رئيس محكمة ينهي حياته في الإسكندرية بإطلاق النار علي نفسه

كأس مصر، تعادل سلبي بين إنبي والمقاولون في الشوط الأول

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

السكك الحديدية: الانتهاء من أعمال تطوير 839 مزلقانا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخنفساء في المنام وعلاقتها بمناسبات سعيدة قادمة

اختلف فيه الفقهاء، حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم

الإفتاء توضح حكم اختراق الهاكر لحسابات المعتدين على الناس

المزيد
الجريدة الرسمية