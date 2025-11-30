الوطنية للانتخابات: بدء التصويت في نيوزيلندا بجولة الإعادة للمرحلة الأولى بانتخابات النواب

18 حجم الخط

أعلن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن بدء عملية التصويت في الخارج بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، وذلك مع فتح أولى لجان الاقتراع أمام المصريين في نيوزيلندا، نظرًا لفارق التوقيت.

الهيئة الوطنية للانتخابات: بدء التصويت في دولة نيوزيلندا بجولة الإعادة في انتخابات النواب

وقال بنداري إن لجنة نيوزيلندا كانت أول لجنة انتخابية تفتح أبوابها للمصريين بالخارج، لتبدأ معها الجولة الثانية من مشاركات المصريين خارج البلاد في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن عمليات التصويت تسير بكامل الانضباط والإجراءات المنظمة وفق الضوابط التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أن الهيئة تابعت لحظة بلحظة بدء عمل اللجان في الخارج، مؤكدًا أن سفارات وقنصليات مصر في الدول المختلفة اتخذت جميع الاستعدادات اللوجستية والفنية لضمان سير عملية الاقتراع بسهولة ويسر، مع توفير الدعم الكامل للناخبين.

وشدد بنداري على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تلتزم بتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة، مؤكدًا أن عملية التصويت ستتواصل تباعًا في باقي الدول مع فتح أبواب البعثات الدبلوماسية حسب توقيت كل دولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.