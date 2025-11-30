إسبانيول يخطف فوزا مثيرا من سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

18 حجم الخط

الدوري الإسباني، خطف فريق إسبانيول فوزا مثيرا على نظيره سيلتا فيجو، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أبانكا بالايدوس، ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

أحرز هدف المباراة الوحيد كيكي جارسيا لاعب إسبانيول في الدقيقة 86، ليخطف لفريقه فوزا هاما ويقتنص نقاط المباراة الثلاث.

ترتيب إسبانيول وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني

بتلك النتيجة يرتفع رصيد إسبانيول إلى 24 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر.

ريال بيتيس يتخطى إشبيلية بثنائية

وفي مباراة أخرى ضمن نفس الجولة اليوم، فاز فريق ريال بيتيس على مضيفه إشبيلية بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانشيز بيزخوان، ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإسباني.

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات الأمور خلال أحداث الشوط الأول، حيث نشط لاعبو إشبيلية لمحاولة استغلال عاملي الأرض والجمهور، فيما يسعى ريال بيتيس لتحقيق الفوز من أجل اقتحام المربع الذهبي، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني اشتعلت أجواء المباراة، بعدما أحرز ريال بيتيس هدفين عن طريق بابلو فورنالس بالدقيقة 54، وسيرجي ألتيميرا بالدقيقة 69، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه إسحاق روميرو بيرنال لاعب إشبيلية بالدقيقة 84.

بعدها اشتعلت مدرجات أصحاب الأرض فريق إشبيلية غضبا بعد تلقي هدفين وبطاقة حمراء، بجانب تعرضهم لاستفزازات من ناثان لاعب بيتيس لتقوم جماهير إشبيلية بإلقاء الزجاجات داخل أرض الملعب وهو ما دفع الحكم لمطالبة اللاعبين بمغادرة الملعب، إلا أنهم رفضوا ليغادر الحكم أرض الملعب متجها إلى غرف الملابس في الدقيقة 88 ويتوقف اللقاء قبل نهايته.

بعد توقف استمر عدة دقائق، عاد الحكم واللاعبون إلى أرض الملعب لاستئناف اللقاء بعد اتخاذ تدابير أمنية للسيطرة على الغضب الجماهيري، لتمر الدقائق المتبقية دون جديد، وينتهي اللقاء بفوز بيتيس بثنائية نظيفة.



ترتيب إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني

بتلك النتيجة يرتفع رصيد ريال بيتيس إلى 24 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند 16 نقطة في في المركز الثالث عشر.

فياريال يفوز على سوسيداد 3-2 في الدوري الإسباني

فيما فاز فريق فياريال على نظيره ريال سوسيداد، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما خلال لقائهما ضمن الجولة الـ14 ببطولة الدوري الإسباني.

مباراة ريال سوسيداد وفياريال

تقدم فياريال في البداية بهدفين عن طريق ايوزي بيريز في الدقيقة 31 وألبرتو موليرو في الدقيقة 57، ثم رد ريال سوسيداد بهدفين عن طريق كارلوس سولر في الدقيقة 60، واندير بارينتشيا في الدقيقة 87.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة سجل ألبرتو موليرو هدف فوز فياريال.

