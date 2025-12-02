تفاصيل هدايا حملة الذهب في بنك القاهرة
كشف بنك القاهرة تفاصيل حملة الذهب الجديدة التي تم إطلاقها بمعرفة البنك لمدة 3 أشهر من بداية نوفمبر 2025.
وأوضح مسئولو بنك القاهرة أن المنتجات المستهدفة في الحملة تشمل ما يلي:
الحسابات الجارية والتوفير والودائع لأجل والشهادات الادخارية.
الحد الأدنى للإيداع الجديد:
250 ألف جم (للعملاء الأفراد الجدد).
مليون جم (العملاء الأفراد الجدد والعملاء الحاليين الذين يقومون بزيادة أرصدتهم ابتداءً من 1 مليون فأكثر + العملاء الجدد من شركات Local business).
مع الالتزام بالحد الأدنى لكل منتج..
العملاء المستفيدون (NTB):
إيداع من 250 ألف جم – أقل من مليون جنيه.
وتشمل مزايا الحملة حصول العميل على سبيكة ذهب 0.25 جرام مرة واحدة (بدون تجميد)
إيداع من 1 مليون – 4.9 مليون جنيه (الأفراد أو شركات Local business).
يحصل العميل على سبيكة ذهب 1 جرام لكل مليون جم.
(مع تجميد الأموال لمدة 3 أشهر).
إيداع من 5 مليون جنيه فأكثر (الأفراد أو شركات Local business).
يحصل العميل على 1.5 جرام ذهب لكل مليون جم، بحد أقصى 7.5 جرام ذهب.
(مع تجميد الأموال لمدة 3 أشهر).
العملاء الحاليون (Upgrades):
العملاء الأفراد القائمون الذين يقومون بزيادة أرصدتهم ابتداءً من 1 مليون جنيه، يحصلون على 50% من قيمة هدية العملاء الجدد.
(مع تجميد الأموال لمدة 3 أشهر).
آلية توزيع الذهب:
"الشريحة/ 250 ألف جم – 999 ألف جم
هدية العملاء الجدد (أفراد): سبيكة ذهب 0.25 جرام (مرة واحدة)
هدية العملاء الحاليين (أفراد) /لا يوجد.
هدية العملاء الجدد (شركات Local business)/لا يوجد.
الشريحة /1 مليون جم – 4.9 مليون جم.
1 جرام ذهب لكل مليون جم.
0.5 جرام لكل مليون جم (حد أقصى 3.75 جم).
1 جرام ذهب لكل مليون جم.
الشريحة/5 مليون جم فأكثر .
هدية العملاء الجدد (أفراد)/1.5 جرام ذهب لكل مليون جم (حد أقصى 7.5 جم).
هدية العملاء الحاليين (أفراد)/0.75 جرام لكل مليون جم (حد أقصى 3.75 جم).
هدية العملاء الجدد (شركات Local business)/1.5 جرام ذهب لكل مليون جم (حد أقصى 7.5 جم).
الهدايا الختامية للحملة:
يتم اختيار أكثر 30 مودع على مستوى الجمهورية:
15 فرع أفراد.
15 فرع شركات Local business.
للفوز بسبائك ذهب ضمن فئات: 10 جرام / 20 جرام / 50 جرام لكل عميل فرد/ شركة.
