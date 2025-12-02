تفاصيل هدايا حملة الذهب في بنك القاهرة

18 حجم الخط

كشف بنك القاهرة تفاصيل حملة الذهب الجديدة التي تم إطلاقها بمعرفة البنك لمدة ​3 أشهر من بداية نوفمبر 2025.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أن المنتجات المستهدفة في الحملة تشمل ما يلي:

​الحسابات الجارية والتوفير والودائع لأجل والشهادات الادخارية.

​الحد الأدنى للإيداع الجديد:

​250 ألف جم (للعملاء الأفراد الجدد).

مليون جم (العملاء الأفراد الجدد والعملاء الحاليين الذين يقومون بزيادة أرصدتهم ابتداءً من 1 مليون فأكثر + العملاء الجدد من شركات Local business).

مع الالتزام بالحد الأدنى لكل منتج..

العملاء المستفيدون (NTB):

إيداع من 250 ألف جم – أقل من مليون جنيه.

وتشمل مزايا الحملة حصول العميل على سبيكة ذهب 0.25 جرام مرة واحدة (بدون تجميد)

إيداع من 1 مليون – 4.9 مليون جنيه (الأفراد أو شركات Local business).

يحصل العميل على سبيكة ذهب 1 جرام لكل مليون جم.

(مع تجميد الأموال لمدة 3 أشهر).

إيداع من 5 مليون جنيه فأكثر (الأفراد أو شركات Local business).

يحصل العميل على 1.5 جرام ذهب لكل مليون جم، بحد أقصى 7.5 جرام ذهب.

(مع تجميد الأموال لمدة 3 أشهر).

العملاء الحاليون (Upgrades):

العملاء الأفراد القائمون الذين يقومون بزيادة أرصدتهم ابتداءً من 1 مليون جنيه، يحصلون على 50% من قيمة هدية العملاء الجدد.

(مع تجميد الأموال لمدة 3 أشهر).

آلية توزيع الذهب:

"الشريحة/ 250 ألف جم – 999 ألف جم

هدية العملاء الجدد (أفراد): سبيكة ذهب 0.25 جرام (مرة واحدة)

هدية العملاء الحاليين (أفراد) /لا يوجد.

هدية العملاء الجدد (شركات Local business)/لا يوجد.

الشريحة /1 مليون جم – 4.9 مليون جم.

1 جرام ذهب لكل مليون جم.

0.5 جرام لكل مليون جم (حد أقصى 3.75 جم).

1 جرام ذهب لكل مليون جم.

الشريحة/5 مليون جم فأكثر .

هدية العملاء الجدد (أفراد)/1.5 جرام ذهب لكل مليون جم (حد أقصى 7.5 جم).

هدية العملاء الحاليين (أفراد)/0.75 جرام لكل مليون جم (حد أقصى 3.75 جم).

هدية العملاء الجدد (شركات Local business)/1.5 جرام ذهب لكل مليون جم (حد أقصى 7.5 جم).

الهدايا الختامية للحملة:

يتم اختيار أكثر 30 مودع على مستوى الجمهورية:

15 فرع أفراد.

15 فرع شركات Local business.

للفوز بسبائك ذهب ضمن فئات: 10 جرام / 20 جرام / 50 جرام لكل عميل فرد/ شركة.

