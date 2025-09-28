أرخص سبيكة ذهب في الصاغة

ننشر أسعار أرخص السبائك في الأسواق، والتى من بينها سبيكة ذهب 1 جرام في مصر، خلال تعاملات اليوم الأحد داخل الأسواق المحلية.

وسجلت أسعار السبيكة 1 جرام سعر يتراوح ما بين 6290 جنيه إلى 6395 جنيه.

ارتفاع أسعار الذهب وتخفيض الفائدة

يتأثر الذهب حاليًا بشكل كبير بتوقعات السياسة النقدية في الولايات المتحدة، مع بعض التأثير من المخاطر السياسية.



الخطاب المتشدد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد روسيا بالإضافة إلى تحذير حلف شمال الأطلسي لروسيا من أنه سيستخدم جميع الأدوات العسكرية وغير العسكرية اللازم للدفاع عن نفسه، من شأنه أن يثير بعض المخاوف الجيوسياسية وهذه العوامل تدعم سوق الذهب بشكل كبير.



من جهة أخرى صرح جيروم باول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، إن البنك المركزي بحاجة إلى مواصلة موازنة المخاطر المتنافسة لارتفاع التضخم وضعف سوق العمل في قرارات أسعار الفائدة القادمة.



كما أشار باول إلى تزايد حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي، مصرحًا بأنه لا يوجد مسار خالٍ من المخاطر لخفض أسعار الفائدة مع كبح التضخم والحفاظ على نمو الوظائف.



جاءت تعليقات باول بعد أسبوع واحد فقط من خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا، وإشارته إلى خطط لمزيد من تخفيف السياسة النقدية. وقد ارتفع الذهب بشكل حاد بعد هذه الخطوة، نظرًا لأن انخفاض أسعار الفائدة يجعل الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب تبدو أكثر جاذبية.

بنك جولدمان ساكس في مذكرة، كشف أنه يتوقع تخفيضات قدرها 25 نقطة أساس في أكتوبر وديسمبر، مع إمكانية تخفيضها بمقدار 50 نقطة أساس إذا تدهور سوق العمل أكثر من المتوقع، يليه تخفيضان في عام 2026 بنسب تتراوح بين 3% و3.25%.

ارتفاع اسعار الفضة

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن سعر جرام الفضة النقية عيار 99.9 (المعروفة بالفضة البندقية) ارتفع من 51.20 جنيهًا في بداية العام إلى 72.50 جنيهًا حاليًا، أي بزيادة قدرها 21.3 جنيه تعادل نحو 41.6%.

وعلى المستوى العالمي، أوضح "واصف" أن سعر أونصة الفضة قفز من 30 دولارًا إلى 46 دولارًا خلال نفس الفترة، محققًا زيادة نسبتها 53.3%، وهو ما اعتبره "قفزة غير مسبوقة منذ أكثر من عقد".

أرجع رئيس شعبة المعادن الثمينة، هذا الصعود إلى الاستخدامات الصناعية المتنامية للفضة، خاصة في القطاعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، مثل الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية والإلكترونيات الدقيقة.

وأشار إلى أن الطلب الصناعي العالمي على الفضة بلغ في 2024 مستوى قياسيًا تجاوز 680 مليون أونصة، ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع خلال العام الجاري.

وأضاف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن الفضة استفادت من توجه المستثمرين إلى الأصول الآمنة مع استمرار الضبابية الاقتصادية العالمية، لاسيما مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، فضلًا عن ضعف الدولار في بعض الفترات، مما عزز من جاذبية المعادن الثمينة.

