ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة سبسطية شمال غربي نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة جديدة في نابلس



وأكد الإعلام الفلسطيني أن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية في بلدة عقربا، جنوبي نابلس، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة الفلسطينية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية، البلدة القديمة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

العفو الدولية تدعو لوقف جرائم الاحتلال بالضفة الغربية

وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية واسعة النطاق التي شنها الجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المنظمة: إن العمليات العسكرية تشكل جزءا من نظام الفصل العنصري القاسي الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، وسيكون لها عواقب وخيمة على حقوقهم.

وطالبت منظمة العفو المجتمع الدولي بمنع التصعيد الإسرائيلي واتخاذ إجراءات فورية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

قوات الاحتلال تعدم فلسطينيين بالرغم من استسلامهما

وفي وقت سابق، أظهر مقطع فيديو مصور إطلاق عناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على رجلين من الضفة الغربية رغم استسلامهما.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد المنتصر بالله عبد الله (26 عامًا) ويوسف عصاعصة (37 عامًا) برصاص الاحتلال في جنين".

من جانبها، وتعليقًا على الحادثة، أدانت السلطة الفلسطينية "جريمة الإعدام الميداني" متهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب "جريمة حرب".

واعتبر البيان أن الحادثة تمثل "جريمة حرب موثقة ومكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين والاتفاقيات الدولية والأعراف والقيم الإنسانية".

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنها "تدين بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق شابين فلسطينيين في منطقة جبل أبو ظهير قرب مخيم جنين".

