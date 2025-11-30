نوتنجهام يسقط في ملعبه أمام برايتون 0/2 في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

انتهت مباراة نوتنجهام فورست ضد برايتون بنتيجة 0/2 للأخير، في المباراة التي أقيمت على ملعب سيتي جراوند، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ماكسيم دي كويبر هدف برايتون الأول في الدقيقة 45+1، وأضاف تيماس الهدف الثاني في الدقيقة 88.

تشكيل نوتنجهام فورست ضد برايتون

حراسة المرمى: سيلس.

خط الدفاع: ويليامز – موريلو – ميلينكوفيتش – سانجاري.

خط الوسط: دومينوجينز – أندرسون – جيبس وايت – سافونا – ندوي.

خط الهجوم: جيسوس.

تشكيل برايتون أمام نوتنجهام فورست

حراسة المرمى: بارت فيربروجن.

خط الدفاع: ماتس ويفر، فان هيك، لويس دانك، كادويجلو.

خط الوسط: باليبا، ياسين العياري، روتر.

خط الهجوم: مينته، داني ويلبيك، جوميس.

فوز مانشستر يونايتد على كريستال بالاس

فاز فريق مانشستر يونايتد على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف التقدم لفريق كريستال بالاس سجله لاعبه جان فيليب ماتيتا من ركلة جزاء في الدقيقة 33 لكن الحكم يقوم بإلغائها وإعادة ضربة الجزاء بداعي تسديده الكرة مرتين بعد مراجعة الفار.

وعاد جان فيليب ماتيتا ليسجل من ضربة الجزاء بعدما قرر الحكم إعادتها بعد العودة إلى تقنية الفار، وقام ماتيتا بتسديدة أرضية إلى داخل الشباك على يسار حارس مانشستر يونايتد في الدقيقة 37.

ونجح مانشستر يونايتد في إدراك التعادل في الدقيقة 54 من ضربة ثابتة أرسلها برونو داخل منطقة الجزاء استلمها جوشوا زيركزي وسددها قويةً مرت في الزاوية القريبة لحارس كريستال بالاس إلى داخل الشباك.

وأحرز مانشستر هدفه الثاني وهدف الفوز في الدقيقة 63 من ضربة ثابتة مررها برونو قصيرة إلى ماونت الذي سددها أرضية قوية من تحت الحائط البشري للاعبي كريستال بالاس إلى داخل الشباك.

