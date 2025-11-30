الأحد 30 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محمود عصمت يكشف خريطة الربط الكهربائي لمصر مع دول الجوار

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
18 حجم الخط

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت قطاع الطاقة أولوية قصوى، في إطار تحقيق أهداف رؤية الدولة 2030.

خطوات الدولة لتعظيم مصادر الطاقة المتجددة 

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار انضمام مصر رسميا لبرنامج أفق أوروبا "Horizon Europe "، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المسار، بمشروعات عملاقة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار السعي الدؤوب لزيادة مساهمة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة الكهربائية وكذا التزام الدولة الواضح بترسيخ مستقبلٍ للطاقة يقوم على الاستدامة والتنوع والمرونة. 

وأشار إلى أن مصر حققت إنجازات كبيرة في قطاع الطاقة، من خلال مشروعات قومية عملاقة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما نسعى بقوة إلى دمج تقنيات الشبكات الذكية، واستكشاف أحدث حلول تخزين الطاقة، وتعزيز الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر التي تضع مصر في موقع متقدم كمركز إقليمي للطاقة الخضراء. 

مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار 

وأوضح أن التعاون لا يقتصر على حدودنا الجغرافية، فمصر منخرطة في مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، التي تعزز أمن الطاقة وتدعم استخدام الموارد المتجددة على مستوى إقليمها الجغرافي والمنطقة المحيطة، وتسهم مشروعات الربط القائمة مع الأردن وليبيا والسودان، والربط المرتقب مع المملكة العربية السعودية، في تعزيز القدرات الجماعية للدول المعنية، كما يتم العمل حاليًا على الانتهاء من الدراسات لإنشاء ربط كهربائي مع أوروبا عبر اليونان، لتصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وكذلك مع إيطاليا، حيث تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز دور مصر كجسر للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، وتمكين تبادل الطاقة المتجددة بما يعزز أمن الطاقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الكهرباء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الرئيس عبد الفتاح السيسي أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي الاتحاد الاوروبي

مواد متعلقة

وزير الكهرباء: الرئيس السيسي وجه بتعظيم العوائد من الخامات الأرضية النادرة

وزير الكهرباء: تكنولوجيا حديثة لخفض الفقد ونماذج عمل مبتكرة لضمان استقرار الشبكة

اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لـمدة 5 ساعات

وزير الكهرباء: نستهدف تعظيم برامج مشتركة لتطوير استخدامات الطاقات المتجددة

الأكثر قراءة

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

ارتفاع جديد في البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025

أيمن الجميل: الزراعة المصرية تعيش أزهى عصورها والأراضي الجديدة تضاعف المساحة

ينطلق غدا برعاية السيسي، 20 معلومة عن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس عاصمة مصر

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بدءًا من يناير 2026

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين بعد تتويج البرتغال 2025 (إنفوجراف)

لحظة انهيار كوبري بالمسئولين في الماء أثناء افتتاحه بالكونغو (فيديو)

خدمات

المزيد

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

سعر السمك اليوم، انخفاض جديد في البلطي وارتفاع البربون وقشر البياض 10 جنيهات

هل يجيز قانون الإجراءات الجنائية التصالح في الإعدام وتخفيف العقوبة؟

أسعار الذهب اليوم الأحد 30-11-2025، قفزة غير متوقعة في جميع العيارات

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين بعد تتويج البرتغال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "أحمد الأصفهاني" شيخ الحديث الشريف بمصر في وقته

"العقول المحمدية والتحذير من نشر روح التشاؤم"، موضوعات خطبة الجمعة القادمة

تفسير رؤية الصراصير في المنام وعلاقتها بوجود الكثير من الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية