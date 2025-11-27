اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لـمدة 5 ساعات

18 حجم الخط

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 عن عدة مناطق في 3 محافظات (الدقهلية - دمياط - كفر الشيخ).

مواعيد قطع الكهرباء اليوم

وأوضحت الشركة أن انقطاع التيار الكهربائي يبدأ في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم الخميس، ويستمر لمدة 5 ساعات حتى الساعة الواحدة ظهرًا في بعض المناطق.

خريطة قطع الكهرباء اليوم بـ 3 محافظات

وأعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء برنامج أعمال الصيانة المجدولة التي ستستلزم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق التابعة للمحافظات الثلاث: (دمياط - الدقهلية - كفر الشيخ).

قالت الشركة إنه يتم العمل من أجل عودة الكهرباء في أسرع وقت بعد الانتهاء من صيانة تلك المغذيات، مشددة على ضرورة التواصل معها في حالات الطوارئ من خلال الصفحة الرسمية للشركة أو الموقع الخاص بها، أو الخط الساخن.

الخط الساخن لشركة الكهرباء

خصصت وزارة الكهرباء رقم «121» كخط ساخن لتلقي شكاوى الكهرباء في جميع محافظات مصر، يكون رقم الخط الساخن متاح على مدار الـ24 ساعة، إذ يمكن الاتصال به عبر الهاتف الأرضي أو المحمول.

أرقام واتساب لشركة الكهرباء لتلقي الشكاوي

رقم واتساب شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء: 01283388888

رقم واتساب شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء: 01278117626

رقم واتساب شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء: 01097217682

رقم واتساب شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء: 01002822513

رقم واتساب شركة القناة لتوزيع الكهرباء: 01270003430

رقم واتساب شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: 01207774849

وناشدت، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بضرورة تدبير احتياجاتهم من التيار الكهربائي فترة انقطاع التيار الكهربائي وحتى عودة التيار الكهربائي مرة أخرى.

