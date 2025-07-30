رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، علي هامش اجتماع مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بتنفيذ المشروعات في مختلف المحافظات.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن مبادرة "حياة كريمة" تمثل مشروعًا قوميًا غير مسبوق لتحسين جودة الحياة في الريف المصري، مشددًا على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات بمختلف القطاعات، ومتابعة نسب الإنجاز أولًا بأول، لضمان تحقيق الأهداف التنموية المرجوة.

واستعرض الاجتماع الموقف التفصيلي لنسب التنفيذ في مشروعات البنية التحتية، من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ومد وتطوير شبكات الكهرباء، إلى جانب أعمال الرصف، وإنشاء المجمعات الخدمية، وتطوير المنشآت الصحية والتعليمية.

وشدد مدبولي على ضرورة تذليل أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات، والتنسيق الكامل بين الجهات المختلفة، لسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بتوفير التمويل اللازم لضمان استمرارية الأعمال بالمعدلات المطلوبة، لافتًا إلى أن "حياة كريمة" لا تستهدف فقط تحسين الخدمات، بل تعكس أيضًا اهتمام الدولة بالعدالة الاجتماعية وتوفير فرص حياة أفضل لملايين المواطنين في الريف.

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