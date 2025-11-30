الأحد 30 نوفمبر 2025
هاني مصطفى يفوز بجائزة "ليونيل-بوله" لمسيرته في البحث والابتكار

أعلنت جامعة الجلالة فوز الدكتور هاني مصطفى، الرئيس التنفيذي لشبكة الابتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كندا، ومستشار رئيس الجامعة للبحث العلمي والابتكار، بجائزة ليونيل-بوله ضمن جوائز كيبيك لعام 2025، وهي أعلى وسام تمنحه حكومة كيبيك الكندية في مجالات العلوم والثقافة.

وتأتي الجائزة تكريمًا لمسيرته المهنية التي تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في مجال الطيران والفضاء، جسّد خلالها الدكتور هاني مصطفى نموذجًا مُلهِمًا في البحث والتطوير، والتعاون بين الجامعات والصناعة، ودعم الأجيال الجديدة من الباحثين والمهندسين. 

وهنّأ الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، الدكتور هاني مصطفى، مؤكدًا أن هذا التتويج يمثل إضافة كبيرة للجامعة ولأسرتها الأكاديمية، قائلًا: إن فوز الدكتور هاني مصطفى بهذا الوسام الرفيع يعكس قيمة العقول المصرية وقدرتها على المنافسة والريادة عالميًا.

وأضاف الشناوى، أن وجود شخصية علمية بهذا الحجم ضمن مجتمع جامعة الجلالة يدعم رؤيتنا نحو جامعة دولية قائمة على الابتكار والبحث العلمي المتقدم.

وقال الدكتور هاني مصطفى: يشرفني الحصول على جائزة ليونيل-بوله، فهي تقدير لمسيرة امتدّت سنوات طويلة بين البحث العلمي والتطوير الصناعي والعمل الأكاديمي.

وأهدي هذا التكريم لكل الشباب الطموح، وأؤكد التزامي بدعم منظومة البحث والابتكار في جامعة الجلالة وفي مصر، وتعزيز التعاون الدولي الذي يدفع بالتقدم العلمي والصناعي قدمًا.

السيرة الذاتية للدكتور هاني مصطفى

يجسّد الدكتور هاني مصطفى روح جائزة ليونيل-بوله من خلال التزامه العميق بالبحث التطبيقي والعمل التعاوني بين مختلف القطاعات، ويُعد أحد أبرز مهندسي وخبراء الطيران والفضاء في أمريكا الشمالية، وقد ترك بصمة واضحة في تطوير تكنولوجيا الدفع (propulsion) والطائرات الحديثة.

قبل انضمامه إلى جامعة كيبيك للهندسة (ÉTS) عام 2010، أمضى أكثر من ثلاثة عقود في شركة Pratt & Whitney Canada حيث شغل مناصب قيادية أبرزها مدير برامج التكنولوجيا وبرامج التدريب التقني. وفي 2011، تم تعيينه Senior Research Fellow، وهي مكانة تمنح لنخبة محدودة من العلماء عالميًا.

وفي ÉTS، أسّس الدكتور مصطفى AéroETS، المركز المتخصص الذي يشكّل جسرًا استراتيجيًا بين الصناعة والجامعة، كما شارك في تأسيس Consortium CRIAQ للابتكار في الطيران، وأسّس معهد مونتريال للطيران IAM، ولعب دورًا محوريًا في وضع البنية الأساسية لشبكات الابتكار في مجال الطيران بمقاطعة كيبيك.

ويشغل أيضًا عضوية صناعية تمثل كندا في الناتو – مجموعة تكنولوجيا المركبات (AVT)، إلى جانب دوره في مجالس إدارات ومبادرات بحثية متعددة داخل وخارج كندا.

كما يمتلك الدكتور هاني مصطفى رصيدًا علميًا بارزًا، حيث ألّف أو شارك في تأليف أكثر من 100 بحث علمي، وحصل على نحو 30 جائزة مرموقة، من أبرزها: وسام فارس في وسام كيبيك الوطني (2013)، جائزة James C. Floyd (2012)، جائزة المسيرة الصناعية من ADRIQ (2007)

