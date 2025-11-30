مؤلف "بنات الباشا" يرد على الانتقادات: من الطبيعي اختلاف الفيلم عن الرواية

18 حجم الخط

أكد المؤلف محمد هشام عبية أن ردود الفعل على فيلم "بنات الباشا" كانت جيدة جدا عقب عرضه 3 مرات في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته السابقة.

وأشار إلى الإقبال الجماهيري على العروض كانت جيدة، فقال:"الحمد لله هو الفيلم اتعرضت في المهرجان وكان أول عرضين الصالات مباعة بالكامل يعني والعرض الثالث كان حوالي 80% من التذاكر مباعة".

وأوضح عبية في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن الجمهور بالمهرجان انقسم بين من لديه ملاحظات على العمل وبين من تمكن من استيعاب الموضوع الذي حاولوا طرحه بطريقة من ممكن إلا تكون تقليدية أو مألوفة للجميع.

وشدد على أن رأي الجمهور العادي هو الأهم: "طبعا الرأي النقدي عليه مهم لكن بطبيعة الحال أي كاتب بيهتم أكثر برد فعل الجمهور العام، المفترض إن شاء الله نشوف الفيلم في الصالات قريبا، برغم أنه لسه ما تحددش ميعاد عرضه بس نتمنى إن ردود الفعل تكون ايجابية".

فيلم بنات الباشا، فيتو

انتقادات اختلاف الفيلم عن الرواية

وفيما يتعلق بالانتقادات التي أشارت إلى أن الفيلم مختلف عن الرواية الأصلية، أكد المؤلف أن هذا أمر طبيعي ولا مفر منه في أعمال الاقتباس، فأكد: "ما فيش فيلم أو مسلسل بيتعمل عن رواية وبيكون منطبق للرواية 100%، لأنه ده وسيط أدبي وده وسيط أدبي أو فني آخر، ويكاد يكون مستحيل إن الرؤية تطلع زي ما هي على الشاشة".

وأكد الكاتب على ووجود تعديلات وتغييرات بالفيلم عن الرواية بما يتناسب مع طبيعة الفيلم، موضحًا: “في تعديلات، وفي شخصيات تم إضافتها وفي شخصيات تم حذفها، بما يمثل رؤيتي أنا الشخصية، وفي الآخر الكاتب الكبير نجيب محفوظ كان سباق في ده، هو طول الوقت كان بيحكي على إنه هو ككاتب مسؤول عن رؤيته وليس الفيلم المنقول عنها”، موضحًا: "منطقي جدًا أنها ما تبقاش مطابقة للرواية".

غياب الكوميديا والمخاوف من شباك التذاكر

وعن الطابع الدرامي للفيلم وغياب الكوميديا الصريحة، وما إذا كان هناك قلق من عدم استقبال الجمهور له كالأفلام الكوميدية أو الاكشن التي تحظى بإقبال أكبر، أشار عبية إلى أن الجمهور "متنوع وذائقته مختلفة"، وأن هناك جمهور مهتم بالأفلام الدرامية من نوعية "بنات الباشا".

وشدد على أنهم لم يكتفوا بتقديمه كإطار درامي فحسب، بل حاولوا تقديمه أيضا في إطار تشويقي جذاب، موضحًا أن الفيلم إذا لم يكن مشوق لن يكون لديه القدرة على الصمود في شباك التذاكر، واختتم بتأكيده أن هذا النوع من الأفلام له جمهوره، فقال: “احنا بنراهن على هذا الجمهور بـفيلم بنات الباشا”

فيلم بنات الباشاـ

"بنات الباشا" فيلم روائي مصري مدته 98 دقيقة، يُقدَّم باللغة العربية، ويأخذ المشاهد إلى مدينة طنطا عقب تفجير كنيسة في حادث إرهابي يهز المجتمع.

داخل مركز "الباشا" للتجميل النسائي، يُكتشف جثمان نادية، إحدى العاملات، في واقعة تبدو أقرب إلى الانتحار، ليجد نور الباشا — صاحب المكان — والعاملات أنفسهم في مواجهة مأزق كبير يتعلق بالحفاظ على سمعة المركز وسط منافسة شرسة.

وبينما يسعى الباشا إلى استخراج تصريح الدفن بطرق ودية وغير قانونية، تنشغل العاملات بمحاولة تجهيز نادية للدفن سرًا، إلا أن محاولاتهن تتعثر باستمرار، ما يدفع كل واحدة منهن إلى استحضار علاقتها الراحلة، والتأمل في ذواتهن، وفي الدور القاسي والمتقلب الذي يمثله الباشا في حياتهن.

فيلم بنات الباشا مأخوذ من رواية للكاتبة نورا ناجي، ومن سيناريو وحوار محمد هشام عبية، وهو من بطولة زينة، صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود، بالإضافة إلى الفنانة سوسن بدر.

