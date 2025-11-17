افتتاح CAIRO'S XR ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

18 حجم الخط

افتتح اليوم الاثنين الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قسم "CAIRO'S XR" ضمن فعاليات دورته الـ46، وهو أول قسم متخصص للوسائط الجديدة يقدم تجارب أفلام الواقع الممتد والتجارب التفاعلية والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وألعاب السرد، مقدمًا منصة متطورة للفنانين من جميع أنحاء العالم لاستكشاف آفاق جديدة للسرد السينمائي.

الفنان حسين فهمي

أعرب الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان، عن سعادته الكبيرة بما شاهده من مشاريع مبتكرة في قسم CAIRO'S XR، مؤكدًا أن هذه التجارب تمثل المستقبل السينمائي وتعبر عن مزيج مميز بين الفن والتقنية، وهو ما يعكس حرص المهرجان على دعم الإبداع والتجديد السينمائي.

قسم CAIRO'S XR

قال محمد طارق، المدير الفني للمهرجان، إن قسم CAIRO'S XR يمثل نقلة نوعية في عروض المهرجان حيث يجمع بين التكنولوجيا والفن، ويقدم مشاريع غامرة وشديدة التجدد تنوعت بين أفلام الواقع الافتراضي، الألعاب السردية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، معبرًا عن فخره بانطلاقة هذا القسم الذي يعزز مكانة المهرجان على خريطة التجارب السينمائية الحديثة.

أشارت د. نورا كحيل، مديرة برنامج الوسائط الجديدة، إلى أن CAIRO'S XR يأتي كإضافة فريدة لبرامج المهرجان، حيث يفتح الباب أمام فرص جديدة للابتكار في مجال السرد السينمائي الرقمي، ويوفر منصة للقاء الجمهور مع أعمال تجمع بين الإبداع الفني والتقنيات الغامرة.



CAIRO'S XR هو قسم متخصص ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يضم مشاريع في أفلام الواقع الممتد (XR)، والتجارب الغامرة، والألعاب السردية، والمشروعات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وتستهدف هذه المسابقة المشاريع المكتملة أو النماذج الأولية المتقدمة التي تقدم عروضها الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على تقديم تجارب سردية جديدة وغامرة تدمج الفن والتقنية بأساليب مبتكرة.

مهرجان القاهرة السينمائي



مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هو أحد أعرق وأهم المهرجانات السينمائية في المنطقة العربية وأفريقيا، ويحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، مما يعكس مكانته العالمية المرموقة.

تأسس المهرجان عام 1976 ويُقام سنويًا بالقاهرة، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

