ماذا يعني حكم الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في عدد من دوائر المرحلة الأولى؟

شهدت الساعات الماضية، إعلان المحكمة الإدارية العليا، أحكامها بإلغاء الانتخابات في عدد من الدوائر الانتخابية بمحافظات المرحلة الأولى، بعدما أعلنت قبولها الطعون المقدمة من المرشحين بها.

بينما أعلنت المحكمة رفض الطعن المقدم ضد القائمة الوطنية من أجل مصر.

 

ووفقا لتلك الأحكام ستضاف تلك الدوائر الصادر أحكام بإلغاء الانتخابات فيها، إلى قائمة 19 دائرة انتخابية التى ألغت الهيئة الوطنية للانتخابات بها بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

 

ومن المقرر أن تصدر الهيئه الوطنية للانتخابات قرارا جديدا بشأن تنفيذ تلك الأحكام وتعلن جدولا زمنيا لإعادة الانتخابات بتلك الدوائر على أن يبدأ الجدول من "آخر إجراء صحيح".

 

وكان الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو الهيئة العليا للإصلاح التشريعى، أوضح  أن ذلك يُعتبر إلغاء مُجرد وليس إلغاء كاملا لكل العملية الانتخابية، بمعنى أنه لن يتم إعادة إجراءات فتح باب التقدم وفحص الطلبات، والطعون وإعلان القائمة النهائية، وغيرها من الإجراءات الصحيحة التى سبق وتمت بشكل سليم ولم تشهد أي تجاوزات أو مخالفات.

