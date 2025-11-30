الأحد 30 نوفمبر 2025
حوادث

الإدارية العليا تلغي انتخابات الدائرة التاسعة بكوم حمادة ومركز بدر بالبحيرة

إلغاء الانتخابات
إلغاء الانتخابات في الدائرة التاسعة في البحيرة، فيتو
قضت  المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء انتخابات مجلس النواب في الدائرة التاسعة محافظة البحيرة والخاصة بمركز كوم حمادة ومركز بدر.


ونظرت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من المرشحين أو من ينوب عنهم، إلى جانب كل ذي صفة قانونية، حيث تم استقبال المستندات الداعمة والاستماع إلى مرافعات الدفاع لبحث الأسباب التي استند إليها مقدّمو الطعون في اعتراضهم على النتائج المعلنة.

 

وتنوعت الطلبات المقدّمة داخل الطعون بين:


إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر


إلغاء جولة الإعادة


وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز والتجميع.

