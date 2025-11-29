أخبار مصر اليوم: غدا، بدء الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات النواب.. الأرصاد تعلن حالة الطقس.. الصحة: 66% من حالات الإصابات التنفسية المنتشرة سببها الإنفلونزا

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها:

غدا، بدء الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025

تبدأ غدًا الأحد فترة الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك قبل انطلاق التصويت للمصريين بالداخل يومي الاثنين والثلاثاء، وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.



وبدءًا من الساعة الثانية عشر ظهرا غدا الأحد، يُمنع على المرشحين ومندوبيهم ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، سواء عبر المؤتمرات أو وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، التزامًا بمرحلة الصمت التي تهدف إلى منح الناخبين فرصة للتفكير الحر قبل الإدلاء بأصواتهم.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن خرق الصمت الانتخابي يُعد مخالفة قانونية جسيمة، يترتب عليها عدة عقوبات وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية، من بينها:

غرامات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه للمرشح الذي يثبت قيامه بالدعاية خلال فترة المنع.

شطب الأصوات التي قد تكون نتجت عن الدعاية المخالفة إذا ثبت تأثيرها المباشر على العملية الانتخابية.

إحالة المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حالات التحريض أو استخدام المال السياسي أو الدعاية عبر وسائل الإعلام.



كما تحظر القوانين المنظمة للانتخابات بث إعلانات انتخابية أو نشر مواد ترويجية داخل أو خارج اللجان خلال يومي التصويت، مع إلزام وسائل الإعلام بالحياد التام وتجنب أي محتوى قد يؤثر على اتجاهات الناخبين.



وتشهد جولة الإعادة في المرحلة الأولى منافسة قوية بين المرشحين في الدوائر التي لم تُحسم نتائجها بالجولة الأولى، حيث تستعد اللجان لاستقبال الناخبين وسط إجراءات تنظيمية مشددة، لضمان سير العملية الانتخابية في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص.

القاهرة تسجل 23 درجة مئوية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الأحد حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا، ويسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.



نشاط للرياح على هذه المدن وسحب منخفضة على شمال البلاد، تفاصيل حالة الطقس السبت

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة الصغرى: 16



بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، السيسي يوجه رسالة دعم لـ محمود عباس

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث بخطاب إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، أكد فيه الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق.



وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس شدد في خطابه على أن العالم أجمع يشهد في هذه المناسبة على الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في مواجهة الظلم والطغيان، مؤكدًا أن هذا الشعب البطل لا يزال مرابطًا على أرضه، متمسكًا بحقوقه، ومتشحًا برداء البطولة والعزة.



وأشار الرئيس في خطابه إلى أن معاناة الشعب الفلسطيني لا تقتصر على ما يحدث في غزة، رغم الفظائع التي شهدها العالم هناك، بل تمتد إلى الضفة الغربية والقدس حيث يتعرض الفلسطينيون يوميًا لممارسات ممنهجة تشمل تقييد الحركة، والاستيلاء على الأراضي، وحماية هجمات المستوطنين على المدنيين العزل، وغيرها من الانتهاكات التي لم تثنه عن مواصلة حياته رغم صعوبة الظروف.

وأكد الرئيس أن هذه المأساة الإنسانية المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود تفرض على المجتمع الدولي واجبًا إنسانيًا وأخلاقيًا يتمثل في دعم الشعب الفلسطيني بكافة الوسائل الممكنة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يمنح الفلسطينيين القدرة على الصمود والأمل في أن قضيتهم لن تُنسى.



وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس دعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئوليته في إعادة بناء ما دمرته الحرب في غزة واستعادة الكرامة الإنسانية للشعب الفلسطيني، من خلال المساهمة في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مؤكدًا أن دعم السلطة الفلسطينية يظل هدفًا محوريًا حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وتقديم الخدمات العامة له بما يستحق من احترام وتقدير.

السكك الحديدية: انطلاق الرحلة 34 لقطارات نقل السودانيين العائدين إلى بلادهم

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المشاركة في مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين، حيث قامت صباح اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 بتسيير الرحلة الرابعة والثلاثين للقطارات المخصصة لنقل المواطنين السودانيين العائدين إلى بلادهم.



تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بما يعكس عمق الروابط الرسمية والأخوية الممتدة بين شعبي وادي النيل.

وبذلك يكون وصل عدد الركاب السودانيين المستفيدين من الرحلات المنفذة حتى الآن إلى 32,488 راكبًا، تم نقلهم عبر قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى أسوان تمهيدا لانتقالهم إلى وجهاتهم بدولة السودان الشقيق.

ومن المقرر أن يصل القطار إلى أسوان في الساعة 11:40 من مساء اليوم، على أن يغادر في رحلة العودة في تمام الساعة 11:30 من صباح الغد وفقا لجداول التشغيل المعتمدة لخدمة جمهور الركاب.

هل مشروع إحلال التوكتوك إجباري أم اختياري؟ محافظة الجيزة توضح (فيديو)

أعلنت محافظة الجيزة عن بدء تنفيذ خطة تطويرية جديدة تهدف إلى إحلال مركبات التوك توك بمركبات بديلة، حديثة تحمل اسم «كيوت»، وذلك في إطار تحسين منظومة النقل العام والمركبات الخفيفة داخل المحافظة.

وأوضح المهندس محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرة متكاملة لتنظيم أوضاع مركبات التوك توك، بما يحقق مزيدًا من الأمان، والرقابة القانونية، والاستفادة الاقتصادية للسائقين والمواطنين.



تأسيس منظومة متكاملة لربط ملاك التوك توك بالمصانع والتجار لتسهيل إحلال المركبات الجديدة

وكشف مرعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: أن محافظة الجيزة أسست منظومة تعمل كحلقة وصل بين ملاك التوك توك والمصانع والتجار، بهدف تسهيل عملية تسليم المركبات القديمة واستبدالها بالمركبات الجديدة.

وأوضح أن المنظومة توفر إمكانية بيع المركبة القديمة أو تسليمها مباشرة للمصانع والتجار، بحيث يحصل المالك على المركبة البديلة بسهولة ودون تعقيدات، مع ضمان حقوقه المالية والإجرائية أثناء عملية الإحلال.

انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة الإحلال في حي الهرم باستخدام مركبات محلية خفيفة الإنتاج

وأكد مرعي أن المبادرة بدأت فعليًا في حي الهرم، كمرحلة أولى، باستخدام مركبات «كيوت» التي تُنتج محليًا داخل مصانع وزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح أن المركبة الجديدة خفيفة وتعمل بالغاز الطبيعي أو البنزين، مع إمكانية ترخيصها في المرور كسيارة عادية، ما يضمن تحديد هوية السائق والتقيد الكامل بقوانين المرور، ويساهم في ضبط حركة المركبات داخل الشوارع والمناطق السكنية.





الصحة: 66% من حالات الإصابات التنفسية المنتشرة سببها الإنفلونزا

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن معظم الإصابات التنفسية الحالية سببها الإنفلونزا، موضحًا: 66 من كل 100 حالة تظهر عليها أعراض تنفسية مصابة بالإنفلونزا.

وأشار إلى أن معدل الإصابات الإجمالي لم يتغير عن الأعوام السابقة، لكن انتشار الإنفلونزا هذا العام أعلى بشكل واضح.

وشدد عبد الغفار على أهمية تلقي لقاح الإنفلونزا خاصة للفئات الأكثر عرضة، مؤكدًا اللقاح لا يمنع الإصابة بنسبة 100% لكنه يقلل بشكل كبير من شدة الأعراض والمضاعفات.

وأوصى المتحدث باسم وزارة الصحة، بالتمسك بالعادات الصحية المكتسبة خلال فترة كورونا، مثل غسل الأيدي المنتظم، التهوية الجيدة، التباعد في أماكن الزحام، ارتداء الكمامة عند الإصابة، كما حذر من تناول المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب.

ولفت إلي أن وزارة الصحة مستمرة في حملات التوعية داخل المدارس، الجامعات، أماكن التجمعات العامة



وأكد عبد الغفار أن مبادرات الصحة العامة الرئاسية تهدف إلى الوقاية والكشف المبكر، مضيفًا:تم فحص أكثر من 20 مليون و168 ألف مواطن منذ سبتمبر 2021 ضمن مبادرة الرئيس لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وتم تنفيذ الفحوصات من خلال 3600 وحدة رعاية أولية، فرق طبية متنقلة في المحافظات.

موعد وأماكن عقد الامتحان الشفوي للمتقدمين لوظائف الأبنية التعليمية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، إتاحة خدمة الاستعلام عن موعد ومكان عقد الامتحان الشفوي للمتقدمين الناجحين في الامتحان الإلكتروني الخاص بمسابقة شغل 188 وظيفة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية من هنا



وأوضح الجهاز أن الامتحان الشفوي من المقرر عقده بمقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشارع حسن المأمون بمدينة نصر، وذلك بدءا من السبت ٦ ديسمبر المقبل.



وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن الحضور سيكون وفق المواعيد المحددة لكل متقدم على صفحة الاستعلام الخاصة به التي ستظهر له على بوابة الوظائف الحكومية.

تفاصيل الإعلان عن وظائف الهيئة العامة للأبنية التعليمية

وكان الجهاز قد أعلن خلال العام الماضي عن حاجة الهيئة العامة للأبنية التعليمية لشغل عدد من الوظائف، شملت"168 مهندس ثالث بمختلف التخصصات_20 فني هندسي رابع".

