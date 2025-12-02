الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
اقتصاد

أسعار الموتوسيكلات في الأسواق المصرية وطرق التقسيط

تنشر فيتو أسعار الدراجات النارية ( الموتوسيكلات) فى المعارض الداخلية خلال تعاملات اليوم.

 وبالتزامن مع ارتفاع التراخيص الخاصة بها خلال العام الماضى، سجل إجمالى تراخيص الدراجات النارية الصادر لها وثائق تأمينية، نحو 222.2 ألف دراجة نارية، خلال العام الماضى، بينما بلغ إجمالى عدد المركبات «الملاكى» المرخصة نحو 147.5 ألف سيارة.

أسعار الدراجات النارية اليوم 

سعر وينج 200 سجل نحو 36 الف جنيه 

سعر هوجن 4 ابو حوا 38 ألف جنيه

سجل فيجورى تيرلا بسعر 63 ألف جنيه

وينج 150 سجل نحو 35.5 ألف جنيه 

فيجورى 26 سجل نحو 45 ألف جنيه

 يقدم بنك مصر لعملائه فرصة تمويل شراء الدراجة البخارية (الموتوسيكل) لعام 2025، بقيمة تمويل تصل إلى 400,000 جنيه مصري كحد أقصى، ضمن باقة من التسهيلات المصممة لتناسب احتياجاتك.

قرض شراء الموتوسيكل بنك مصر

ويقدم بنك مصر التمويل بقرض شراء الإسكوتر بنسبة تمويل تصل إلى 100% وفترات سداد تصل إلى 84 شهرًا.

كما يقدم التمويل بدون حظر بيع وبدون تأمين، بالإضافة إلى أنه يتم يمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض.

ويتم ترخيص الإسكوتر باسم طرف ثالث (بشروط محددة).

