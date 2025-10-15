سوزوكي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تصميم الإسكوتر

أيام قليلة وينطلق فعاليات معرض اليابان للتنقل 2025، بمشاركة سيارات سوزوكي اليابانية التي تطرح سيارات تجمع بين التكنولوجيا والابتكار والاهتمام بالبيئة.

وتطرح السيارات الكهربائية والهجينة والدراجات النارية بمختلف أنواعها، إضافة إلى الروبوتات الذكية وسكوترات التنقل والمحركات البحرية، ما يعكس رؤية شاملة لمستقبل التنقل في المدن والمناطق الريفية على حد سواء.

سوزوكي ستكشف نماذجها المبتكرة في معرض اليابان 2025

وتطرح سوزوكي في معرض اليابان 2025

eVX سيارة كهربائية تمهد لمستقبل جديد

من بين أبرز السيارات التي تجذب الأنظار في جناح شركة سوزوكي تأتي سيارة eVX التي تُعد أول سيارة كهربائية بالكامل من إنتاج ماروتي سوزوكي التابعة للشركة، تمثل هذه السيارة نقلة نوعية في مسيرة الشركة إذ تستند إلى النموذج الاختباري eVX الذي جرى عرضه سابقًا، وتُعرض الآن بنسخة قريبة من الإنتاج استعدادًا لطرحها في الأسواق قريبًا، وتتميز السيارة بتصميم عصري وجريء يجمع بين ملامح سيارات الدفع الرباعي واللمسة المستقبلية، مع مقصورة داخلية مزودة بتقنيات رقمية متقدمة وأنظمة قيادة ذكية تواكب متطلبات الجيل الجديد من السيارات الكهربائية.



كما تقدم الشركة نموذجًا آخر يحمل اسم Fronx FFV وهو سيارة اختبارية تعمل بالوقود الحيوي، تمثل توجه سوزوكي نحو اعتماد مصادر طاقة بديلة تقلل من الانبعاثات الكربونية دون التضحية بالأداء، وتعرض الشركة أيضًا Vision e-Sky وهي سيارة كهربائية صغيرة الحجم مخصصة للمدن، يتوقع أن تدخل مرحلة الإنتاج التجاري في عام 2026، وتستهدف المستخدمين الباحثين عن وسيلة تنقل عملية واقتصادية وصديقة للبيئة في الوقت ذاته.

دراجات نارية تجمع الأداء والابتكار

أما في مجال الدراجات النارية، فتقدم شركة سوزوكي مجموعة مميزة تجمع بين الأداء الرياضي والابتكار التقني، وتتصدر المشهد الدراجة GSX-8T وشقيقتها GSX-8TT اللتان يتم تقديمهما لأول مرة في اليابان، لتبرزا ملامح الجيل الجديد من الدراجات المجهزة بتقنيات تحكم إلكترونية متطورة وهيكل انسيابي يعزز الثبات والأمان أثناء القيادة، كما تعرض الشركة دراجات أخرى منها DR-Z4SM وGSX-R1000R اللتان تجسدان روح السرعة والاعتمادية التي تشتهر بها سوزوكي في عالم الدراجات الرياضية.

دراجات تعمل بالإيثانول والهيدروجين

ولا تقتصر المشاركة على الدراجات التقليدية، إذ تكشف الشركة عن GIXXER SF 250 FFV وهي دراجة تعمل بالإيثانول الحيوي لتكون خيارًا بيئيًا جديدًا يعكس التزام سوزوكي بتقليل البصمة الكربونية في جميع منتجاتها، وتعرض أيضًا الدراجة Burgman بنسخة تعمل بالهيدروجين في تجربة رائدة تسلط الضوء على جهود الشركة في تطوير تقنيات وقود المستقبل، إلى جانب الدراجة e-PO الكهربائية القابلة للطي والمخصصة للتنقل الحضري السريع داخل المدن، حيث تُمثل حلًا مثاليًا للطلاب والعاملين في المناطق الحضرية المكتظة.

وظهور الدراجة V-Strom 650 موديل 2025، وهي دراجة متعددة الاستخدامات مناسبة للرحلات الطويلة والتنقلات اليومية، تجمع بين القوة والراحة وكفاءة استهلاك الوقود، ما يجعلها من أبرز النماذج الموجهة لعشاق المغامرة والسفر.

وتات وسكوترات التنقل المستقبلية التي تعكس رؤية الشركة لعالم متكامل من حلول الحركة الشخصية، ومن أبرز هذه النماذج الروبوت MOQBA 2 الذي يتمتع بتصميم يشبه الحصان الآلي ويستطيع التحرك في تضاريس مختلفة، إضافة إلى SUZU-RIDE 2 وهو سكوتر بأربع عجلات يوفر استقرارًا عاليًا وسهولة في التحكم، إلى جانب ET4DB المصمم خصيصًا لكبار السن لتسهيل تنقلهم بأمان وراحة، كما تكشف الشركة عن الروبوت MITRA المزود بتقنية الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع المستخدمين ومساعدتهم في المهام اليومية، ما يعكس اندماج سوزوكي التدريجي في عالم الروبوتات والخدمات الذكية.

محركات بحرية وحلول نقل ذاتي

ولم تغفل الشركة قطاع المحركات البحرية الذي يمثل أحد مجالاتها القوية، إذ تعرض أربعة نماذج من محركات القوارب من بينها D55 وDF350A اللذان يتميزان بالقوة والاعتمادية العالية، بالإضافة إلى سكوتر E-Address الكهربائي الذي يبرز كأحد حلول التنقل المستدامة في المناطق الساحلية أو السياحية، كما تقدم سوزوكي نموذجًا تجريبيًا لحافلة صغيرة ذاتية القيادة طُوّرت بالتعاون مع شركة Glydways الناشئة، لتؤكد بذلك سعيها إلى دخول عالم النقل الذاتي وتوسيع آفاقها في أنظمة التنقل الذكية.

