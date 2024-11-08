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رياضة

محامي إبراهيم فايق يكشف عن خطأ قانوني ارتكبه الحكم محمد عادل

إبراهيم فايق والحكم
إبراهيم فايق والحكم محمد عادل، فيتو

أكد أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض، أن إعلان فتح تحقيق في ملف التسجيل الصوتي يؤكد صحة التسريب، مشيرًا إلى أن الأمر محل تحقيق حاليًّا من جانب النيابة العامة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "هناك أمر خاطئ بعدما قام محامي محمد عادل بسرد كل تفاصيل التحقيقات وهذا أمر مخالف للقانون، كما أنه قام بتوجيه بعض الاتهامات لـ إبراهيم فايق".

وأضاف: "محامي الحكم محمد عادل قال إنه يتنبأ بالحبس عامين فيما أكثر، وهذا الحديث لا يتناسب مطلقًا مع الأعراف والتقاليد القانونية، وذكر أن هناك قناة أجنبية أذاعت بعض الأمور المفترض ألا تذاع، وهي تكدر السلم والأمن العام داخل البلاد".

وأكمل: "لماذا لم يقم اتحاد الكرة بنشر التسجيل الصوتي، كان عليه إعلان صحة أو عدم صحة التسريب، أما إعلان التحقيق فهو يؤكد صحة التسجيل الصوتي، كما سبق وقام كلاتنبرج الخبير التحكيمي الذي أدار اللجنة بالكشف عن تسجيلات الحكام مع غرفة الفار".

وزاد: "يجب ألا يخالف قانون العقوبات من جانب المحامي الخاص بالحكم محمد عادل، واتحاد الكرة اعترف بصحة التسريبات بعدم كشفه عن الصوت الأصلي للمحادثة رسميًّا".

وواصل: "المحادثة تهم كل الجماهير المصرية وهو حدث عام، ومن حق الصحفي والإعلام الحديث فيه، لأنه ليس تسريب مكالمة يخص أفراد أو حدث شخصي، لكنه حدث عام".

وأضاف: "سنتخذ إجراءات قانونية ضد من قام بسب إبراهيم فايق، حتى لو تنازل محمد عادل عن البلاغات، فلن ينتهي الموضوع بالنسبة إليَّ، لأن موكلي تعرض للسب عبر الفضائيات، إلا لو كان لموكلي رأي آخر".

وأشار إلى أن النيابة العامة لها القرار في النهاية إما حفظ البلاغ وإما إحالته إلى القضاء.

 

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محمد عادل الحكم محمد عادل أشرف عبدالعزيز إبراهيم فايق اتحاد الكرة

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