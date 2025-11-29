الدواجن البيضاء تسجل 70 جنيها، ارتفاع أسعار الفراخ بمحافظة البحيرة (فيديو)

18 حجم الخط

ننشر أسعار الدواجن بالأسواق بـ محافطة البحيرة، اليوم السبت، حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث تشهد أسعار الدواجن انخفاضا ملحوظا في بعض الأسعار وارتفاع في الآخر.



ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء واستقرار الأمهات بالبحيرة

ويسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء متوسط سعر 70 جنيهًا مرتفعا بمقدار 5 جنيهات مقارنة بالأسبوع الماضي، وسعر فراخ الساسو يتراوح بين 85 إلى 90 جنيها للكيلو الواحد، بالإضافة إلى سعر كيلو الفراخ الأمهات 50 جنيها، وسجل سعر الفراخ البلدي ما يقرب من 120 جنيهًا للكيلو الواحد.





كما سجل الفراخ البلدي الفيومي سعر 110 للكيلو الواحد، والرومي الأسمر 160 جنيها والأبيض 125 للكيلو الواحد، والبط السوداني 130 جنيها والبط الفرنساوي 100 جنيه والبط المولار 90 جنيها للكيلو الواحد والمسكوفي 120 جنيهات، وسجلت أيضا الأرانب 125 جنيها، وكيلو البانية 150 وأجنحة الدواجن بسعر 40 جنيها والكبد والقوانص 80 وزوج الحمام بسعر 150 جنيها.





وأكد وليد حجازي مالك أحد محال الدواجن بمحافظة البحيرة أن أسعار الدواجن شهدت خلال الفترة الأخيرة انخفاضا ملحوظا في بعض الأنواع واستقرارا في الآخر، لافتا إلى أن الانخفاض في الاسعار بالفترة الحالية يرجع لزيادة العرض وقلة الطلب ، بسبب انتشار مزارع الدواجن بشكل كبير خلال العام الماضي، بالإضافة إلى لجوء الكثير إلى تربية الدواجن بالمنازل للاكتفاء الذاتي.

