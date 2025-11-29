تعيين رستم عميروف رئيسا للوفد الأوكراني في مفاوضات السلام

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عين سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عميروف رئيسا لوفد كييف في مفاوضات السلام.

تعيين عميروف كبيرا للمفاوضين الأوكرانيين بدلا من يرماك



وجاء ذلك في مرسوم وقعه زيلينسكي اليوم السبت بعنوان "قضايا الوفد الأوكراني للمشاركة في عملية التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية وشركاء دوليين آخرين لأوكرانيا، إضافة إلى ممثلي روسيا لتحقيق سلام عادل ومستدام".

وكتب زيلينسكي عبر شبكات التواصل الاجتماعي أنه استمع اليوم إلى تقرير من عميروف بشأن المفاوضات المرتقبة.

أضاف أن عميروف مع أعضاء فريقه باتوا الآن في طريقهم إلى الولايات المتحدة، حيث سيعقدون اجتماعات يوم الأحد لاستكمال العمل على الاتفاقات التي تم التوصل إليها في جنيف.

المفاوضات الأمريكية الأوكرانية لوقف الحرب

كما نشر زيلينسكي أيضا صورة للقائه مع مدير الاستخبارات العامة التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، وهو أيضا عضو في الوفد المفاوض، مشيرا إلى أنهما حددا "بعض النقاط المهمة في عملية التفاوض".

وحسب مرسوم زيلينسكي، فإن الوفد يضم أيضا كلا من ألكسندر بيفز، ومستشار مكتب زيلينسكي، وأندريه غناتوف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وأوليغ إيفاشينكو، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية وسيرجي كيسليتسيا، النائب الأول لوزير الخارجية وعددا من المسؤولين الآخرين.

وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطها على روسيا وأوكرانيا لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار ووقف الحرب المستمرة منذ قرابة 4 أعوام.

