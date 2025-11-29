السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تعيين رستم عميروف رئيسا للوفد الأوكراني في مفاوضات السلام

رستم عميروف، فيتو
رستم عميروف، فيتو
18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عين سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني رستم عميروف رئيسا لوفد كييف في مفاوضات السلام.

تعيين عميروف كبيرا للمفاوضين الأوكرانيين بدلا من يرماك
 

وجاء ذلك في مرسوم وقعه زيلينسكي اليوم السبت بعنوان "قضايا الوفد الأوكراني للمشاركة في عملية التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية وشركاء دوليين آخرين لأوكرانيا، إضافة إلى ممثلي روسيا لتحقيق سلام عادل ومستدام".

وكتب زيلينسكي عبر شبكات التواصل الاجتماعي أنه استمع اليوم إلى تقرير من عميروف بشأن المفاوضات المرتقبة.

 أضاف أن عميروف مع أعضاء فريقه باتوا الآن في طريقهم إلى الولايات المتحدة، حيث سيعقدون اجتماعات يوم الأحد لاستكمال العمل على الاتفاقات التي تم التوصل إليها في جنيف.

المفاوضات الأمريكية الأوكرانية لوقف الحرب 

كما نشر زيلينسكي أيضا صورة للقائه مع مدير الاستخبارات العامة التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، وهو أيضا عضو في الوفد المفاوض، مشيرا إلى أنهما حددا "بعض النقاط المهمة في عملية التفاوض".

وحسب مرسوم زيلينسكي، فإن الوفد يضم أيضا كلا من ألكسندر بيفز، ومستشار مكتب زيلينسكي، وأندريه غناتوف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وأوليغ إيفاشينكو، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية وسيرجي كيسليتسيا، النائب الأول لوزير الخارجية وعددا من المسؤولين الآخرين.

وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطها على روسيا وأوكرانيا لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار ووقف الحرب المستمرة منذ قرابة 4 أعوام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيلينسكي عميروف كييف روسيا أوكرانيا روسيا و أوكرانيا

مواد متعلقة

مواقع عسكرية ومنشآت طاقة، روسيا تكشف أهداف الهجوم الليلي على أوكرانيا

صفقات تجارية ثلاثية، ويتكوف يكشف ملامح خطة ترامب الحقيقية في أوكرانيا

الأكثر قراءة

رئيس النواب يرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية مع كرواتيا

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

هيئة الدواء تكشف حقيقة نقص بنج الأسنان

الوطنية للانتخابات: تم إرسال كافة محاضر الفرز المطلوبة لـ "الإدارية العليا"

تحسن ملحوظ في الحالة الصحية للفنان تامر حسني، ومصادر مقربة تكشف التفاصيل

رئيس النواب: لا يمكن تحقيق استقرار مُستدام دون نمو اقتصادي حقيقي

بعد قرارات وزير التعليم، أخصائية مدرسة عبد السلام المحجوب: ليس كل الطلاب مشاركين في إهانتي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة مسجد الفتح بالمدينة المنورة، بني مكان خيمة رسول الله في الأحزاب

عباقرة ولكن مجهولون، ابن زهر أول من استعمل "البنج" وأجرى جراحة الصدر المفتوح

من المسئول عن نفقة تجهيز الميت؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads