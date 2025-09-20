اقتصادية الإسكندرية تكشف حيثيات الحكم على ابنة مبارك المزعومة

كشفت محكمة الإسكندرية الاقتصادية برئاسة المستشار محمود حسن، عن حيثيات حكمها في القضية رقم ١٠٤٦ لسنة ٢٠٢٥، والخاصة بالحكم على المتهمة مروة يسري عبدالحميد والمعروفة باسم مروة ابنه مبارك المزعومة، والذي حكم عليها بسنتين حبس وغرامة ١٠٠ ألف جنيه.

وأكدت المحكمة أنه حسب الأوراق وسماع أقوال المتهمة ومرافعات الدفاع عن مروة يسرى ومحامي المجني عليها وفاء عامر واتهامات النيابة ودفوعها، فأنه استقر يقين المحكمة وارتاح لها ضميرها واطمأن لها وجدانها إلى أن المتهمة ارتكبت الأفعال السابقة التي يعاقب عليها القانون وأصدرت حكمها.

وفندت المحكمة حيثيات الحكم ودفوع محامين المتهمة مروة ابنه مبارك، حيث أوضح أن الدفع بعدم الاختصاص المكاني: المحكمة ردت إن الاختصاص ينعقد من محل إقامة المتهمة الحالي، وهي أوضحت إنها تقطن وقت القبض عليها في سيدي بشر بنطاق قسم المنتزه أول – الإسكندرية.

وكذا الدفع ببطلان الشكوى لرفعها بغير الطريق القانوني لجرائم السب والقذف: المحكمة ردت إن القضية ليست سب وقذف، إنما استعمال وسيلة من وسائل التواصل في ارتكاب جريمة.

والدفع بانتفاء أركان الجرائم وبطلان القبض والتفتيش، المحكمة أكدت أنه جدل موضوعي يقدَّر في الموضوع وليس في الشكل.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن النيابة العامة أسندت اتهامات قذف المجني عليها وفاء أحمد محمد الشهيرة بوفاء عامر، وذلك علنا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تيك توك، كما أزعجت عمدا المجني عليها، وذلك بإساءة استعمال موقع التواصل الاجتماعي ونشرت تنتهك خصوصية المجني عليها.

