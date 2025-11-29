السبت 29 نوفمبر 2025
طالبة تعتدي على معلمة وتصيبها بالإغماء في مدرسة بإيتاي البارود

​شهدت الأوساط التعليمية بمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، حالة من الاستياء بعد وقوع حادثة مؤسفة داخل مدرسة محمود قطب الثانوية بنات، وتتمثل الواقعة في قيام إحدى طالبات المدرسة بالاعتداء على مُعلمة، مما أدى إلى إصابة الأخيرة بحالة إغماء استدعت التدخل الطبي ونقلها للمستشفى.

الاعتداء عليها داخل حرم المدرسة

 وكانت مديرية أمن البحيرة، تلقت إخطارًا عاجلًا من مستشفى إيتاي البارود المركزي، يفيد بوصول المعلمة رضا أحمد الغنيمي عبده، البالغة من العمر 56 عامًا ومقيمة بإيتاي البارود، وهي في حالة إغماء نتيجة الاعتداء عليها داخل حرم المدرسة من قبل طالبة. 

تحرير محضر بالواقعة وتوثيق تفاصيل الاعتداء

​تُعد الواقعة خروجًا عن القيم التربوية وتجاوزًا خطيرًا يؤثر سلبًا على بيئة العمل التعليمية وسلامة الكوادر التربوية، وقد استنفر الحادث الجهات الأمنية للتعامل مع الموقف، ​وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة لتحرير محضر بالواقعة وتوثيق تفاصيل الاعتداء.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

 كما تم إخطار النيابة العامة بشكل فوري لتولي التحقيق في الحادث، ويأتي ذلك لمعرفة دوافع الطالبة المتسببة في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، ولضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات داخل المؤسسات التعليمية.

