ميناء الإسكندرية يستقبل وفدا سنغافوريا رسميًا لبحث تعزيز التعاون

18 حجم الخط

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وفدًا سنغافوريًا برئاسة مدير قطاع جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة التجارة والصناعة السنغافورية، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون بين مصر وجمهورية سنغافورة في مجالات النقل البحري والموانئ.

وخلال الزيارة، أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في مجالات تشغيل الموانئ، التبادل التجاري، والمشروعات الاستثمارية اللوجستية، انطلاقًا من النتائج الإيجابية للقاء المشترك الذي جمع بين قيادات البلدين مؤخرًا.

وفد سنغافوري يزور ميناء الإسكندرية

أبدى الوفد السنغافوري إعجابه بالرؤية الاستراتيجية لتطوير ميناء الإسكندرية، مقدرًا ما شهده الميناء من تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية على الأصعدة اللوجستية والتشغيلية والاستثمارية.

وفي هذا السياق، قدمت الهيئة عرضًا تقديميًا يسلط الضوء على المشروعات الاستثمارية والتوسعية التي أُقيمت ضمن خطة تطوير الميناء، بالإضافة إلى جهود الربط بين الموانئ البحرية والبرية والنقل متعدد الوسائط، تحقيقًا للتكامل مع شبكة النقل الوطنية.

واشتملت زيارة الوفد على جولة ضمت متحف الميناء، الأرصفة البحرية، وكذلك محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض.

حيث اطلع الوفد على تطور البنية التحتية بالميناء، والمعايير التشغيلية المتبعة، في إطار الاطلاع على آليات العمل والتشغيل عن قرب.

وأكد الجانبان في ختام الزيارة على أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وعلى استعدادهم لتفعيل التعاون في مجالات النقل البحري بالميناء والمشروعات الاستثمارية، حيث تمثل هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تحقيق شراكة استراتيجية في ضوء الفرص الواعدة والتطلعات المستقبلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.